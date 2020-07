L’INCONNU DU LAC d’Alain Guiraudie (2014)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



Beau jeune homme, Franck est un habitué du lac où il vient l’été pour se rafraîchir, bronzer, draguer, baiser dans les buissons. Il y fait la connaissance de deux nouveaux: Henri, un solitaire hétéro enrobé, qui se tient à l’écart et vient là pour la tranquillité, voire un brin de conversation ; et Michel, apollon moustachu, croisement entre Freddie Mercury, Mark Spitz et Tom Selleck. Faisant mentir son titre. Un soir, dissimulé dans les buissons, Franck voit Michel noyer son amant comme on jetterait un condom usagé. Cela n’empêche pas Franck de nouer une relation enflammée avec l’homme. Tiraillé entre Michel et Henri, Franck l’est entre deux philosophies des relations, deux choix de vie : partager sans baiser ou baiser sans partager, la durabilité féconde ou la fulgurance risquée, telle est l’alternative cornélienne qui s’offre à Franck. Un film qui brasse avec humour et gravité la vie, l’amour, la mort.