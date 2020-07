GOD'S OWN COUNTRY un film de Francis Lee, 2017

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



God’s Own Country est plus une histoire d'amour tranquille qui évite le mélodrame pour les luttes internes avec l'isolement, la solitude et les circonstances difficiles de la vie rurale difficile. L’incapacité du protagoniste Johnny Saxby à s’ouvrir est accompagnée d’une mélancolie perçante et d’une frustration physique palpable de Josh O’Connor. Cela contraste avec la représentation d'Alec Secareanu d'un Gheorghe réfléchi, qui dégage une douce sensibilité. Leur histoire d'amour improbable fera fondre même les cœurs les plus blasés.