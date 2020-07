HAPPY TOGETHER de Wong Kar-wai (1997)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



L'amour fait mal dans le récit de Wong Kar-wai d’un amour destructeur et codépendant entre l'impulsif Ho (Leslie Cheung) et le terre-à-terre Lai (Tony Cheung), un couple de Hong Kong à la dérive de l'autre côté du monde, en Argentine. Si le couple se révèle incapable de se nourrir l'un l'autre, il semble aussi ne pas savoir comment mettre fin à cette relation qui les définit. Des performances puissantes soutenues par la construction elliptique du film de Wong Kar-wai et le superbe travail du directeur photo Christopher Doyle. Réalisé en 1997, le film se lit aussi comme une métaphore de la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Une romance entre hommes inoubliable et poignante.