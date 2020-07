J’AI TUÉ MA MÈRE de Xavier Dolan (2013)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



Si les premiers films sont souvent assez émouvants, certains réalisés par de jeunes prodiges sont en outre particulièrement marquants. Il y a 11 ans, en 2009, le monde du cinéma québécois est pris par surprise. Xavier Dolan, un jeune homme d’à peine 20 ans, débarque et nous offre un premier film en forme de cri du cœur : J’ai tué ma mère. Dans ce film, qui va faire le tour du monde, un jeune homme de 16 ans ne supporte plus sa mère. Sur cette idée simple mais porteuse, Dolan construit un drame fulgurant dont l’énergie – et l’intense prestation d’Anne Dorval – emporte tout sur son passage.