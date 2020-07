LILIES / Les Feluettes de John Greyson (1996)

À l’automne 1952, Monseigneur Bilodeau rend visite à un vieux détenu, Simon Doucet, pour entendre sa confession. Ce dernier lui raconte alors l'histoire de trois adolescents, histoire qui est survenue quarante ans plus tôt. Dès qu'il entend le nom des trois garçons, l'évêque comprend que sa vie est en danger. John Greyson adapte ici l'une des œuvres majeures de Michel-Marc Bouchard, Les Feluettes. Profitant du texte magnifique de Bouchard, Lilies est un film remarquable, hautement symbolique, basée sur les métaphores et les principes de la tragédie sans toutefois oublier son caractère ludique. Une synthèse réussie de l’esprit classique et du questionnement moderniste, choisissant avec justesse le meilleur des deux mondes pour notre plus grand plaisir, tant