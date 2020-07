MA VIE EN ROSE de Alain Berliner (1997)

Chaque jour sur sa page Facebook, le rédacteur en chef de Fugues, Yves Lafontaine propose un film LGBTQ+ à voir. Voici donc, une de ses suggestions…



Les parents de Little Ludovic pensent que leur jeune enfant est un garçon avec une chose inquiétante pour les poupées de style Barbie. Mais Ludovic n'est pas inquiet. Elle sent juste qu'elle est une fille. L'identité trans de l'enfance reste un sujet controversé et le travail du réalisateur belge Alain Berliner en 1997 était une tentative audacieuse au début de la mettre au cœur d'un film. Il résiste bien aussi. Georges Du Fresne donne une belle performance centrale comme Ludovic, l'humour irrévérencieux est une joie et c'est une représentation solidement empathique d'un enfant poursuivant le bonheur dans un monde qui craint la différence.