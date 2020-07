Entrevue avec Ricardo Lorenzo, modèle pour Modus Vivendi

Un conseil diététique concernant les habitudes alimentaires?

Je ne fais pas de régime strict, mais je suis très soucieux de ne manger que de la vraie nourriture, rien de transformé. Pas de malbouffe et je ne sors pas souvent manger dehors.

Que choisirais-tu si tu pouvais choisir une carrière différente?

Physiothérapeute ou diététiste. J'adore le fonctionnement du corps humain et j'apprends aux gens à manger correctement.

Comment te sens-tu lorsque tu fais des acrobaties?

Je me sens libre. C'est ce que j'aime le plus. Je le fais depuis dix ans maintenant et j'apprends presque involontairement. Au lieu d'étudier, j'avais l'habitude de rencontrer mes amis et de passer des journées à faire de l'acrobatie sans savoir qu'un jour j'allais être un professionnel.

As-tu changé tes habitudes quotidiennes pour respecter l'environnement?

Recyclage séparé. Sans plastique: bouteilles réutilisables au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, sacs de réutilisation...

Es-tu actuellement en couple?

Je suis célibataire depuis un bon moment maintenant. J'apprécie la liberté et le fait de pouvoir aimer et m’amuser sans nécessairement m’attacher.

Un endroit que tu aimerais visiter en voyage ?

L’Australie. J'ai ma sœur qui y vit et j'aimerais lui rendre visite.

Que fais-tu pour le plaisir?

J'adore sortir avec mes amis, mais pas pour des partys. Plus pour la plage ou pour m'entraîner.

Quel est ton film préféré et ta série télévisée préférée ?

Pulp Fiction et Game Of Thrones.

Quelle est ton super pouvoir?

Je peux sauter par-dessus une personne.