Un club gai un Pérou reconverti temporairement en supermarché queer

Le Valetodo Downtown invite les clubbers à venir faire leurs achats sur la piste de danse au rythme des succès de l’heure… toujours en musique.

Si certains y voient un symbole du triste sort des lieux LGBTQ+ à l’ère du coronavirus, d’autres considèrent qu’il s’agit là d’une une preuve de résilience… Le Valetodo Downtown, le plus grand et plus réputé des clubs gai de Lima, a rouvert le 30 juin. Mais on n’y danse plus pour l’instant. C’est sous la forme d’un supermarché de quartier que l’établissement accueille désormais la clientèle.

«Pour nous, cela a été un grand défi, un voyage difficile, mais nous y voilà», a confié la gérante Claudia Achuy en présentant le dancefloor reconverti en rayons de produits alimentaires richement achalandés.

Mais l’endroit n’a pas totalement perdu sa vocation initiale. Sous les fumigènes et boules disco, le personnel des bars et les drag queens travaillent au réassortiment et aux caisses. Quant aux DJs, ils et elles gardent leur place aux platines. Les client·e·s peuvent leur demander de jouer leurs morceaux préférés pendant leurs achats.