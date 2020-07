Fugues : des changements dans la continuité

Avec la crise de la COVID, beaucoup de choses que nous tenions pour acquis et essentielles ont été remises en question. Comme bien d’autres entreprises FUGUES a dû se ré-inventer, se transformer et s’adapter (ce qui n’est si nouveau que ça pour nous), comme nous avons dû le faire plusieurs fois au fil des 36 ans de l’existence de ce média LGBT, le plus important au pays.

Quand on est un média indépendant dans un contexte de transformation numérique, on n’a pas le choix que de se remettre en question et de se réinventer constamment pour pouvoir traverser les années.

Au chapitre des transformations… sachez que début juillet, trois collègues employés de longue date des Éditions Nitram, sont devenus via le GROUPE HOM les propriétaires des magazines FUGUES et DÉCORHOMME et du GUIDE ARC EN CIEL annuel. Ils se sont entendus avec l’actionnaire majoritaire des Éditions Nitram qui a décidé de prendre sa retraite. Il leur a cédé l'utilisation de ces marques afin de permettre la survie de publications si essentielles pour les communautés LGBTQ+.

Les nouveaux éditeurs — Yves Lafontaine, Éric Perrier et Marc Landreville — opéreront ces marques sous le nom de GROUPE HOM. De manière à réduire les coûts fixes et de production sans affecter la qualité des magazines et des sites web, l’équipe d’employés permanents, de pigiste et de bénévoles, fonctionnera avec une formule plus allégée en mode télétravail. L’ancien bureau rue Atateken est dorénavant fermé, l’édifice a d’ailleurs été mis en vente en juin par son propriétaire.

L’équipe travaille actuellement sur l’édition d’AOÛT de FUGUES qui paraîtra le 5 août prochain. Cette première édition imprimée depuis le début de la crise sanitaire sera sous le signe de la nouveauté : nouvelle maquette, nouveau format et quelques surprises…

Dans les prochaines semaines, nous aurons le bonheur de lancer une version totalement remaniée de notre site, plus adaptative et plus actuelle que jamais, preuve que l’équipe de FUGUES joint le geste à la parole et croit en l’avenir. Nous avons bien hâte de vous la faire découvrir.

Mais malgré tous les changements qui se font actuellement et se feront au cours des prochaines semaines, soyez assurés que nous gardons en tête le rôle de FUGUES comme espace d’expression d’une communauté diverse et plurielle.

Notez qu’il sera encore possible de faire des demandes d’informations liées à nos archives, via une demande par courriel, mais ces archives comme telles ne seront malheureusement plus accessibles au public comme elles se retrouveront dans la résidence de l’un d’entre nous. Cela dit, sachez que tant à la Grande Bibliothèque qu’aux Archives Gaies du Québec, il est possible de consulter la collection complète de FUGUES, depuis les tous débuts en avril 1984.

Dorénavant, tous les échantillons, colis, invitations, chèques ou correspondance diverse doivent être envoyés à l’adresse de correspondance suivante :

GROUPE HOM

FUGUES / DécorHomme / Guide Arc-en-ciel

1674 Cartier, Montréal QC H2K 4E2

Info : [email protected]

Vous êtes un annonceur?

Contactez par courriel votre conseiller habituel (Réal Lefebvre, Richard Traversy, Alain Lemieux, Marc Landreville ou Yves Lafontaine) ou, pour les nouveaux annonceurs, contactez directement Marc au [email protected]