Un film indépendant crée la polémique en représentant Jésus comme une femme lesbienne

«Habit», premier film de Janell Shirtcliff, fait l'objet d'une polémique aux États-Unis pour son caractère blasphématoire: représenter Jésus sous les traits d'une femme lesbienne n'est pas encore sans conséquences en 2020.

À Paris ces temps-ci, la belle rétrospective "Forbidden Hollywood" nous permet de (re)découvrir avec surprise des films hollywoodiens à la morale très libres, d'un esprit libertaire, féministe et provocateur. Au même moment, aux États-Unis, 300 000 personnes signent une pétition pour empêcher la sortie en salle d'un film indépendant représentant Jésus sous la figure d'une femme lesbienne... Le paradoxe est à l'image de notre époque. Habit, premier film de Janell Shirtcliff, est donc menacé parce qu'il ferait preuve de "christianophobie".

"Ordures christianophobiques"

"Un nouveau film hollywoodien blasphématoire sort bientôt en salle, représentant Jésus comme une femme lesbienne, décrit le texte de la pétition. Dans "Habit", Paris Jackson interprète ce rôle de Jésus lesbienne. Le film n'a pas encore trouvé de distributeur donc faisons prendre conscience aux gens des ordures christianophobiques que l'on diffuse de nos jours et qui sont, on ne sait comment, acceptées et louées par la société."

Dans Habit, Bella Thorne incarne une reine de la nuit embourbée dans une histoire de drogue et fandingue de Jésus. Cette dernière la guide au long de son calvaire en apparaissant régulièrement sous les traits de Paris Jackson (fille de Michael et ouvertement queer). L'idée de détourner une figure sacrée telle que Jésus, et de mettre à bas certaines valeurs judéo-chrétiennes dominantes n'a rien de nouveau dans l'univers "underground" et en particulier LGBTQ. On se rappelle entre autres d'Asia Argento lors de sa soirée carte blanche au Salò scandant en chœur avec ses fidèles prêtresses “Lady Lesbian Jesus come, and rise the dead”, aux côtés notamment de l'écrivaine et actrice punk Lydia Lunch. Cette figure de "Lesbian Jesus" appartient à un imaginaire en pleine expansion, toujours à la recherche de ses mythologies propres. Déconstruire pour reconstruire.

Récemment, le film brésilien Sol Alegria (2018) de Tavinho Teixeira a subi une forme de censure similaire, mais d'autant plus grave qu'elle était l'œuvre du ministère de la justice. Il a en effet été classifié de "pornographique" afin d'être interdit à la projection en salle. Or, le film n'a rien de pornographique et tient, évidemment, un discours politique dangereux pour un gouvernement nostalgique de la dictature. Dans cette dystopie, une junte militaire a pris le pouvoir grâce à l'appui de prêtres corrompus (toute ressemblance avec l'élection de Bolsonaro soutenu par l'Église évangélique n'est qu'un heureux hasard). Et au milieu de ce cauchemar, l'espoir réside dans une maison habitée par des nonnes en résistance, éprises de liberté au sens large du terme.

L'image d'une Jésus-lesbienne rejoint celle de la nonne émancipée de ses carcans, et toutes deux sont de lointaines héritières de l'Extase de Sainte-Thérèse, la sculpture du Bernin représentant Sainte-Thérèse d'Avila dans une pose extatique ambiguë (orgasme, transe mystique, les deux??) qui n'a jamais cessé de poser problème au Vatican. La liberté sexuelle, l'émancipation du désir est ce qui fait, ici, horreur aux censeurs religieux et ce qui est implicitement reprochée dans la figure d'une "Lesbian Jesus"?: non seulement Jésus est femme, mais une femme émancipée des diktats sociaux traditionnels.