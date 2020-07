Recherche d’articles du magazine Fugues publiés entre 1984 et 2004

Vous recherchez d’anciens articles de journaux ou de magazines québécois en lien avec les réalités LGBT et ces derniers ne sont pas numérisés et recherchable en plein texte. Que faire? Eh bien, il faut savoir qu’entre 1997 et 2004, Bibliothèque et Archives nationales du Québec avait mis sur pied un projet d’indexation de magazines (et quelques journaux) québécois. Ce projet a pris fin en 2005 avec le développement plus important de la numérisation des magazines et de la recherche en plein texte, mais il n’en demeure pas moins qu’une centaine de magazines furent ainsi dépouillés dont certains touchaient de près aux réalités LGBT.

Les titres dépouillés débutent au 19e siècle bien que la majorité d’entre eux soient des publications de la seconde moitié du 19e siècle et du 20e siècle. Les titres retenus ne recoupent par ailleurs pas ceux qui étaient couverts par les index imprimés déjà utilisés à l’époque (Repère, Radar, Index de l’actualité, etc.).

Le projet est basé sur un corpus initial constitué de milliers de fiches correspondant à une indexation réalisée par le personnel de l’institution au cours des années 70, ce qui explique que certains titres ne soient pas couverts de façon exhaustive alors que d’autres le sont. À ce corpus de base s’ajoute une indexation complète de certains magazines culturels, féminins, gais (Le Tiers, Le Berdache, Sortie, Fugues, Rencontres gaies, etc.), historiques, d’actualité et même de journaux jaunes (Ici Montréal, Flirt & Potins, Police gazette, etc.). Dans ce dernier cas, l’intérêt était de pouvoir jeter un regard sur la réalité de certains groupes marginaux à une époque où ils n’étaient jamais évoqués dans les titres dits « respectables ». Le projet a permis d’analyser près de 110 000 articles, textes littéraires, partitions, cartes géographiques, publicités, illustrations contenus dans une centaine de magazines.

Il n’est cependant pas facile de les repérer dans le catalogue de BAnQ et voici donc un petit tutoriel, qui saura vous orienter, accompagné de quelques exemples. Évidemment, les magazines indexés étaient de tous horizons, mais dans les exemples qui suivant, je vais me limiter à des recherches dans le magazine Fugues ou à des sujets LGBT.

Dans un premier temps, il faut se rendre dans le module de recherche avancée du catalogue de BAnQ qui est le seul permettant d’inscrire les limites requises : https://cap.banq.qc.ca/advancedsearch/:new

Évidemment, le résultat de la recherche ne donne pas directement accès à l’article lui-même puisqu’aucun ancien magazine gai québécois n’est présentement disponible en format numérique. Comme on le verra en toute fin, certains titres font cependant partie des journaux ou magazines grands publics déjà numérisés par BAnQ et ils alors possible de consulter l’article à distance.

Il n’y a cependant pas de lien direct entre la notice bibliographique et le document numérisé : il faut donc vérifier à la pièce dans BAnQ numérique (http://numerique.banq.qc.ca/) puis chercher le fascicule recherché, ce qui est très facile. Si le titre n’est pas déjà numérisé, il faut se déplacer à la Grande Bibliothèque pour en demander la consultation ou communiquer préalablement avec le service de référence (https://www.banq.qc.ca/outils/nous_joindre/index.html) pour vérifier si un délai ou des conditions spéciales (microfilm, document trop fragile, restauration requise, délai) s’appliquent.

1. Recherche d’un article par mot-clé dans Fugues

Contrairement à ce que l’on serait porté à faire, si vous voulez limiter votre recherche aux titres d’articles publiés dans Fugues, il ne faut pas inscrire la limite « Fugues » sous le champ Titre ou Éditeur. En effet, l’indexation s’est faite en utilisant le concept de notice-mère et de notice-fille, ce qui modifie l’utilisation des différentes zones offertes dans l’écran de recherche. Pour résumer à sa plus simple expression, contentons-nous de dire que la notice générale du magazine Fugues correspond à une notice-mère – le titre du magazine est alors bien inscrit dans la zone Titre de la notice - alors que les articles contenus dans chacun des numéros du magazine correspondent à des notices-filles.

Dans une notice-fille, toutes les informations relatives au titre du magazine, à la date et au lieu de publication ou à la pagination se trouvent dans une zone Note. Malheureusement, le catalogue de BAnQ n’offre pas un champ de recherche précisément dédié à ces informations, il faut donc utiliser le champ Tout, à l’aide du menu déroulant, pour y inscrire la limite « Fugues ».

Sur une seconde ligne de recherche, sélectionner ensuite le champ Mot-clé et inscrire le sujet recherché (il peut s’agit d’un nom commun ou d’un nom propre). Attention! Il ne faut pas utiliser le champ Sujet, mais bien Mot-clé pour faire une recherche dans le contenu d’un magazine.

Si vous voulez rechercher plusieurs variations d’un même mot, je vous suggère d’utiliser la troncature (sous la forme d’une astérisque : * ) afin de remplacer les caractères qui suivent les premières lettres d’un mot (après un minimum de trois).

Dans mon exemple, dans le cadre d’une recherche limitée aux articles de Fugues portant sur les forces policières, j’ai apposé une troncature à la suite de « polic* » pour repérer les variations suivantes : police, policier, policière, policiers, policières. Le résultat des documents repérés avec « police » aurait été de 22 articles alors qu’il est de 51 avec « polic* ».

L’article le plus ancien publié dans Fugues, est un éditorial publié en août 1984 portant sur une descente de police intervenue au Bud’s. L’événement a clairement marqué la communauté puisque les trois premiers articles de la liste portent, par ailleurs, sur le même sujet et furent publiés en juillet et août de la même année.

2. Recherche dans Fugues avec un auteur

Il suffit de procéder comme mentionné plus haut en utilisant le champ Auteur en lieu et place de Mot-clé (ou en ajoutant une nouvelle ligne pour ajouter la limite Auteur à une recherche Mot-clé). Dans cet exemple, j’ai sélectionné « Lafontaine » comme auteur, ce qui m’a permis de repérer 588 résultats. Il serait également possible de faire une recherche avec le champ titre, en suivant le même procédé, mais il vous faut bien évidemment connaître certains mots du titre recherché au préalable. Les plus anciens sont en date de 1994 qui semble correspondre à la date où Yves Lafontaine a commencé à écrire pour le magazine.

3. Recherche par date dans Fugues

En raison de la structure notice-mère et notices-filles, il n’est pas possible d’utiliser la section de l’interface de recherche normalement dédiée aux limites de dates. Le seul moyen de repérer un article correspondant à une date précise est d’ajouter ces éléments dans le champs Tout. Dans l’exemple qui suit, j’ai ajouté les termes « mai » et « 2001 » au côté de « Fugues » dans Tout auquel j’ai combiné le champ Auteur avec « Lafontaine », ce qui m’a permis de repérer 12 articles publiés dans l’édition du mois de mai écrit par Yves Lafontaine.

Le résultat aurait été de 120 si j’avais recherché simplement « Fugues » et « 2001 » pour couvrir toute l’année. En mai 2001, on remarque que le second article est consacré à l’exclusion des gais au regard des dons de sang.

4. Recherches LGBT sans se limiter à Fugues

Il est évidemment possible de rechercher des articles portant sur la réalité LGBT sans se restreindre aux publications présentes dans le magazine Fugues. Pour ce faire, il suffit simplement d’utiliser le champ Mot-clé et d’y inscrire les mots clés recherchés. Vous pouvez également limiter la recherche en inscrivant une date dans le champ Tout. Évidemment, si votre intérêt porte sur des sujets LGBT, il vous faut utiliser un terme de recherche en conséquence. L’utilisation de la troncature est alors un bon réflexe afin d’augmenter le nombre de documents repérés par les variations d’un même concept (ex. : homosexuel, homosexuels, homosexualité). Par exemple : homosex* ou lesbi* ou transsex*.

Une recherche avec « homosex » » donne un résultat de 4 193 documents dont le plus ancien est en date du 17 juillet 1869 et porte sur un crime perpétré à l’encontre d’un homme gai, aux Champs-de-Mars, alors lieu de drague. Dans l’impression d’écran qui suit, j’ai affiché la notice complète de l’article et vous pouvez y retrouver, au-dessous de la référence bibliographique, les mots clés qui en décrivent le sujet et sur lesquels vous pourriez alors cliquer pour afficher les autres résultats correspondants. On peut également noter le ton particulièrement homophone du titre (Served him right, c’est-à-dire « Ça lui apprendra ») bien révélateur de la mentalité de l’époque.

Le Evening Star n’est pas disponible en version numérique, mais en lieu et place, voici un article publié dans La Presse, le 30 juin 1886, décrivant une scène de drague équivalente entre « voyous hommes-femmes » derrière le Palais de justice de Montréal, soit également sur les Champs-de-Mars.

Une recherche avec « lesbi* » donne 1 292 résultats dont le plus ancien est en date du 28 décembre 1924, dans Police gazette,un journal jaune de l’époque, et semble référer à un poème décrivant un baiser entre deux femmes. Comme Police Gazetten’est pas disponible en format numérique, voici un article sur deux femmes qui se sont mariées en 1942.

Une recherche avec « transsex* » donne 46 résultats dont le titre le plus ancien fut publié le 10 février 1958 dans Le Soleil de Québec et réfère à une publicité portant sur Christine Jorgensen venu faire un tour de chant au club Chez Gérard.

5. Recherche par type de document

Il est finalement possible d’ajouter une limite de type de document, toujours via le champ Tout.

Par exemple, je peux retrouver des exemples de publicité avec « homosex* » dans Mot-clé et « Publicité » dans Tout. On obtient 25 résultats dont le plus ancien est en date de septembre 1942, dans la Revue populaire, où un père s’insurge contre le risque de faire de son garçon « un petit efféminé » dans une publicité pour le laxatif Castoria. Le mots clés de la notices précisent par ailleurs qu’on retrouve 11 851 publicités indexées dans la base.

Les types de documents indexés dans le cadre du projet sont les suivants :

Texte littéraire

Partitions

Cartes géographiques

Publicités

Illustrations

Bonne recherche!