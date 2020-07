Weekend Fusion Montréal reporté à l’année prochaine, des projets plein la tête

L’édition 2020 du concours Week-end Fusion Montréal, qui met en valeur la communauté fétichisme, a été annulée en raison de la Covid-19. Avec la progression du déconfinement, le comité exécutif et ces bénévoles vont bientôt se remettre au travail pour discuter de l’édition 2021.

La communauté fétichisme de Montréal est grandissante. On retrouve des personnalités haut en couleur qui sont passionnées et qui ont la main sur le cœur. La programmation de Fierté Montréal, Weekend Fusion Montréal de cette année devait célébrer sa 29e édition.

À cause de la crise sanitaire, cela n’a pas pu avoir lieu et les quatre titrés (Sir Angel pour M. Cuir Montréal, Queen of Battle pour Mme Cuir Montréal, Spike Inu pour M. Rubber Montréal et Sillas Grey pour Pup Montréal) ont accepté de renouveler leur mandat pour une nouvelle année.

La solution de faire le concours en virtuel a été mentionné lors d’une consultation entre le conseil exécutif de Fusion, ces bénévoles et les titrés. Au final, ils ont décidé de reporter le concours à l’année prochaine.

« En accord avec les titrés et nos bénévoles, on a annulé pour pouvoir se concentrer sur l’édition de 2021 qui sera notre 30e », a mentionné l’un des organisateurs et Pup Montréal 2017, Tosa Alphainu. « La décision repose sur le fait que les prochains participants doivent vivre l’expérience du concours et non par le virtuel », rajoute-t-il.

Vivre l’expérience

Chaque concurrent a ses raisons de participer. Une cause qui leur tient à cœur, des passionnés dans l’âme et le désir de représenter leur communauté.

Durant trois, les participants ont une entrevue avec les juges pour que ces derniers apprennent à les connaître. Ils rencontrent aussi des juges internationaux pour développer des contacts.

« Fusion Montréal (WFM) a une notoriété comme les autres concours fétichismes qui se tiennent partout dans le monde. C’est un plaisir d’inviter des juges d’ailleurs pour apprendre à les connaitre et développer son réseau de contact », déclare l’un des organisateurs et M. Rubber Montréal 2010, Danny Lapierre.

Durant la soirée, les participants doivent prononcer un discours, faire une épreuve d’improvisation et ils finissent avec un concours de talent sur leur fétiche. Après délibération, les gagnants sont annoncés. Ces derniers ont trois mandats à respecter. Être juge pour la prochaine édition, participer à la parade et faire une levée de fond pour leur cause.

Des nouvelles des titrés

Comme l’actuel Monsieur Ours Montréal, les quatre titrés ont renouvelé leur mandat pour permettre aux prochains participants de pouvoir vivre l’expérience du concours. Chacun a contribué, à sa façon, avant l’alerte de la crise sanitaire.

Spike Inu est le 14e M. Rubber Montréal. Il a participé au concours MIR 23 Underground ou Mr. International Rubber à Chicago. Présent au kiosque BDSM au salon Taboo de Montréal, il a fait du bénévolat pour Rézo l’été dernier. Passionné de latex, il est l’organisateur de l’événement Pub Crawl, une fois par mois, pour mettre en valeur la communauté latex et encourager les bars de Montréal.

Sir Angel est le 29e M. Cuir Montréal. Étudiant dans la confection du cuir, il soutient les communautés minoritaires pour pouvoir les inclure et les mettre en avant, comme les malentendants. Durant sa collecte de fond au Cabaret Mado, il y a eu des interprètes en langages des signes.

Queen of Battle est la 3e Mme. Cuir Montréal. Par sa grande générosité, elle a décidé de représenter les organismes qui viennent en aide aux personnes de la rue pour se trouver un logement. Durant sa campagne de financement, elle a aidé les organismes Chez Doris et The Open Door. Dernièrement, avec d’autres personnes, elle a travaillé sur un lancement d’organisme à but non lucratif pour venir en aide aux adolescents homosexuels faisant face à une crise de logement.

Et finalement, le 4e Pup Montréal, Sillas Grey, a mis sur la glace son projet de préparation au concours de Pup International (IPAHW) en Indiana. Mais, durant la pandémie, il a réalisé des vidéos comme la fabrication de masque de puppy. Il souhaite réaliser des activités pour la communauté puppy et intégrer les nouveaux à mesure que le déconfinement se poursuivra.

Bref, les participants et les titrés de Weekend Fusion Montréal réalisent des projets pour mettre en valeur la communauté fétichisme. Les actuels titrés ont une nouvelle année devant eux avec plein de réalisations à prévoir avant la nomination des prochains à l’été 2021.