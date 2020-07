Les Zones sans LGBT violent le principe d'égalité, estiment deux tribunaux qui les abolissent

Deux tribunaux locaux polonais ont aboli deux "zones sans LGBT" municipales considérant qu'elles violaient le principe d'égalité de traitement dans la constitution.

Les tribunaux des villes de Gliwice et Radom ont annulé mercredi et jeudi des décrets municipaux instaurant des «zones sans LGBT» dans les villages d'Istebna dans les districts de Silésie et de Klwów en Mazovie. C'est la première fois que les tribunaux interdisent ces «zones sans LGBT» qui ont fleuri dans toute une partie de la Pologne rurale.

Les deux municipalités ont outrepassé leurs pouvoirs avec ces résolutions, ont déclaré les tribunaux. Les juges se sont également référés à l'article 32 de la Constitution, qui stipule: «Chacun est égal devant la loi. Chacun a le droit d'être traité également par les autorités publiques».

Dans le cas d'Istebna, le tribunal a également rejeté l'objection selon laquelle la zone ne serait pas dirigée contre les gens, car elle était décrite comme une «zone sans idéologie LGBT». «L'idéologie est toujours liée aux gens», a répondu le tribunal.

Ces jugements peuvent encore être contestés en appel et n'ont hélas aucun impact pratique sur les autres "zones exemptes de LGBT" dans des dizaines de municipalités et de districts polonais, qui représentent désormais un tiers du pays principalement situé dans le sud-est du pays, où le parti populiste de droite PiS du chef du parti Jaros?aw Kaczy?ski et du Premier ministre Mateusz Morawiecki ainsi que le président récemment réélu Andrzej Duda sont particulièrement populaires.

Les "zones sans LGBT" ont été proclamées principalement dans des zones rurales depuis l'été dernier après que le parti au pouvoir PiS a accentué sa rhétorique contre les minorités sexuelles et de genre. Bien qu'ils soient en grande partie de nature symbolique, ils exacerbent la haine des homosexuels et des transgenres, selon des militants LGBT.

La Commission européenne a également critiqué leur instauration et a menacé de retirer le financement aux régions concernées il y a quelques semaines.