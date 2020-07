Les homosexuels ne risquent plus la lapidation à mort mais jusqu'à 7 ans de prison

Avec sa réforme judiciaire, le pays islamique réduit les sanctions pour homosexualité. Au lieu d'encourir le fouet ou la lapidation à mort, les relations homosexuelles ne seront plus passibles que de sept ans de prison.

Jusqu'à présent, les homosexuels étaient passibles de lapidation ou pendaison publique, même si cette condamnation extrême n'a pas été exécutée depuis plusieurs années.

Le gouvernement intérimaire soudanais a adopté une réforme judiciaire la semaine dernière pour moderniser les lois du pays. La peine de mort pour les relations homosexuelles y a été abolie, rapporte l'organisation Bedayaa LGBTI, active dans la région.

Cependant, l'homosexualité n'est toujours pas légale, loin s'en faut: selon la nouvelle loi, les homosexuels risquent encore jusqu'à sept ans de prison.

De nombreuses lois soudanaises ont été introduites dans les années 80. Elles ont contribué à une guerre civile qui a duré une décennie et finalement à la sécession du Soudan du Sud en 2005 qui n'est pas non plus tolérant avec les personnes LGBT qui y risquent a jusqu'à dix ans de prison pour homosexualité. Dans la constitution de 2011, les mariages homosexuels sont également expressément interdits.

De nombreuses lois archaïques ont été abolies en vertu de la nouvelle loi soudanaise comme la peine de mort pour l'apostasie de la foi islamique. Les mutilations génitales féminines ont également été interdites, tout comme la flagellation publique.

En outre, les non-musulmans seront autorisés à boire de l'alcool dans le pays à l'avenir.