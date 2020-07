Le dirigeant homophobe Kadyrov et sa famille interdits d'entrée aux États-Unis

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov et sa famille ne sont plus autorisés à entrer aux États-Unis. Il est responsable de vagues brutales de persécution contre les personnes LGBT dans cette république de la Fédération de Russie.

Le gouvernement américain a décidé d'imposer des sanctions au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov.

Il existe "des informations détaillées et crédibles selon lesquelles Kadyrov est responsable de nombreuses violations graves des droits de l'homme (...) y compris la torture et les exécutions extrajudiciaires", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mike Pompeo dans un communiqué. Les sanctions désormais imposées interdisent à Kadyrov, sa femme et ses deux filles d'entrer aux États-Unis.

Kadyrov a réagi avec une image de lui puissament armé (photo ci-dessus). "Pompeo, nous allons nous battre!", écrit le dirigeant tchétchène sur le réseau Telegram, en postant une photo de lui-même les armes à la main. "Eh bien, même si j'ai violé cent fois les droits de l'homme, comment expliquez-vous les sanctions contre (...) ma femme et mes filles?", demande-t-il.

Le gouvernement américain avait déjà imposé des sanctions à Kadyrov en 2017, gelant tous ses avoirs aux États-Unis et interdisant aux entreprises et aux citoyens américains de faire affaire avec lui.

Mike Pompeo a appelé les autres pays à prendre également des mesures contre Kadyrov. Le gouvernement américain craint qu'il n'utilise la pandémie de coronavirus pour commettre de nouvelles violations des droits humains.

Kadyrov, qui est soutenu par le Kremlin, dirige la république islamique de Russie dans le Caucase du Nord de manière dictatoriale et avec un culte de la personnalité extrême.

En Tchétchénie, les personnes LGBT sont brutalement persécutées par les forces de sécurité de même que toutes les personnalités de l'opposition. Lors de la première vague de répression, plus d'une centaine d'hommes ont été enlevés pour homosexualité présumée et torturés dans des camps illégaux au printemps 2017. Certains d'entre eux ont disparus ou sont décédés.

Après l'indignation internationale suscitée par cette répression, le principal centre de détention présumé a été supprimé, mais d'autres persécutions moins brutales mais répétées qui incluaient également des lesbiennes ou des personnes trans ont eu lieu lors d'une vague survenue au début de 2019.

Bien que des détails et preuves des persécutions aient été publiés, les autorités russes ont retardé toute enquête sur les faits, tandis que Kadyrov niait à plusieurs reprises la persécution des personnes LGBT sur son territoire.

Le Conseil de l'Europe a mené ses propres enquêtes sur les persécutions et a demandé à plusieurs reprises à la Russie d'obtenir des informations, de punir les responsables et de mettre fin à cette situation.