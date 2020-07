140 arrestations de manifestants contre la réforme du droit de la famille à Moscou et Saint-Pétersbourg

140 personnes ont été arrêtées à Moscou et à Saint-Pétersbourg lors de manifestations contre le projet de réforme du droit de la famille. Il vise à interdire aux personnes trans de se marier et d'adopter des enfants.

Pour la deuxième fois en quelques semaines, la police russe a stoppé des manifestations LGBT pacifiques qui ont rassemblé plus de 500 personnes. 140 militants ont été arrêtés samedi à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Les manifestants protestaient contre les projets de réforme du droit de la famille présentés cette semaine pour interdire aux personnes trans de se marier et d'adopter des enfants.

Les personnes arrêtées ont subi des violences et des insultes de la part des policiers. Elles ont été relâchées tard dans la soirée à l'exception de deux militants qui sont accusés d'avoir organisé les manifestations ou d'avoir violé de manière répétée le droit de tenir des réunions et qui doivent être traduits devant un juge.

Déjà le 27 juin dernier, plus de 40 militants avaient été arrêtés lors de rassemblements à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ils protestaient alors contre la repéression de l'État à l'encontre de la militante, féministe et artiste LGBTI Julia Tsvetkova.

Mardi dernier, la politicienne Jelena Misulina, déjà responsable de la loi nationale contre "l'homopropagande", à la tête d'une commission du Conseil de la Fédération pour le renouvellement du code de la famille, a introduit à la Douma un projet de loi interdisant aux personnes trans de se marier.

Le projet inclut également l'interdiction du mariage pour les couples de même sexe, qui est déjà inscrite dans le droit de la famille et, depuis la réforme d'il y a quelques semaines, dans la constitution, et empêche la reconnaissance des mariages conclus à l'étranger. L'adoption est expressément interdite aux couples de même sexe et à ceux qui comprennent une personne trans.

La réforme prévue pour 2022 doit encore passer par un certain nombre de délibérations parlementaires. Les organisations LGBT demandent aux parlementaires de consulter les personnes concernées par ces changements.

Une critique notable du projet est venue de la vice-présidente de la Douma Oksana Pushkina. Cette membre du parti de Poutine "Russie unie", ancienne présentatrice de télévision et coprésidente d'une organisation de lutte contre le sida, a déclaré que le projet était discriminatoire et violait l'article sur l'égalité de traitement dans la Constitution. Avec ce projet, les personnes LGBT deviendaient des "personnes de seconde zone", des "sous-hommes", selon lui.

Une pétition en ligne contre le projet de loi compte déjà plus de 44.000 signatures.