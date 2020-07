Horoscope Fugues, août 2020

Le signe du mois, le Lion

On est au meilleur de l’été, on commence à entendre les criquets. Les fruits sauvages mûrissent dans la nature. Et on va bientôt voir les Perséides dans le ciel. Et un OVNI ou deux zigzaguer entre elles. Le Soleil est chez le roi des animaux, le majestueux Lion. Il amène fêtes et amours. De beaux feux d’artifice. Et cette année, son natif sera des plus occupé au travail. Heureusement, il saura comment s’organiser, ça lui facilitera la tâche. Il pourrait voir du changement dans ses conditions de travail. Mais il devrait vite en voir le côté positif. Il s’intéressera aussi à sa santé. Il fera les ajustements nécessaires. Plus de repos. Ou des exercices plus soutenus. Peu importe, il devra se décider s’il veut rester en forme. Et même s’il est le roi des animaux, il réalisera qu’il prend plaisir parfois à aider des gens vulnérables. Ou moins bien pourvu que lui. Il en tirera un bonheur discret. Et réel. Il faut dire qu’il est noble. D’un naturel généreux. Sans mesquinerie. Il devrait aussi faire un bon ménage chez lui. Et il sait exactement où. Ses intérêts vont changer à partir de décembre, lorsque Jupiter et Saturne vont arriver en Verseau, en face de son signe. Les histoires de relation vont prendre le pas, les Autres arriveront dans sa vie. Il recevra bien des propositions, la plupart du temps très sérieuses. Et lui amenant souvent des possibilités fabuleuses. Il se pourrait aussi qu’il explore des dimensions inconnues de sa vie intime à cause d’une rencontre qu’il fera. Elle devrait d’ailleurs être marquée par le destin. Tous les signes seront là, ce sera écrit dans le ciel. À côté d’un OVNI. Enfin, le Lion ne sera pas seul, il trouvera quelqu’un à qui lui parler. Et il devra tenir compte de ce qui lui arrive, car il aura l’impression de commencer une nouvelle vie. Surtout du côté de ses relations. Alors bonne fête noble Lion ! Je souhaite aussi quelques célébrations de la Fierté LGBT à tous et à toutes, même si on garde nos distances. Ou même personnelles. En ayant une pensée pour les disparus. Et en étant solidaires avec ceux qui restent. Et qui en arrachent. Joyeuse Fierté !

Vierge

Vous pourriez réaliser que vous êtes plus fatigué que vous ne l’auriez cru. Moins résistant. Usé même. Ce serait donc une bonne idée de vraiment vous reposer. Et de dormir loin de toute technologie envahissante. Il faudrait aussi que vous décrochiez dans une situation où vous en avez trop fait. Et trop donné. Heureusement, découvrirez-vous l’affection réelle d’un ami discret.

Balance

L’avenir s’annonce bien, et vous travaillez fort à l’améliorer constamment. Entre autres, en ayant une attitude plus ouverte. Vous aurez des contacts avec plusieurs hommes où vous vous laisserez aller à dire ce que vous pensez vraiment. Certains vont vous tourner le dos, les autres seront séduits. Vous allez bientôt vous libérer de responsabilités très présentes. Et denses.

Scorpion

On vous fera comprendre qu’on attend beaucoup de vous au travail. Et que vous êtes l’homme qu’il faut. Vous serez donc motivé à bloc, mais gardez-vous quand même de l’énergie pour votre vie perso. Du temps. Vous pourriez aussi tenter un changement de domaine d’activité. Vous aurez peut-être à vous occuper d’une personne vulnérable, vous en serez ému. Et heureux.

Sagittaire

Vous comprendrez mieux que jamais qu’il faut vivre votre vie maintenant. Tout de suite. Là. Sinon vous passerez bêtement à côté. Il est donc temps de tenter certaines expériences qui vous ont toujours attiré. Pour voir de l’autre côté de vous-même. De ce désir presque secret. Voyage possible. Vous jaserez aussi avec un homme qui vous touchera à des points sensibles.

Capricorne

Il faudra être frugal du côté des dépenses. Réaliste. Ça vous reviendra ensuite au centuple. Vous réaliserez aussi que vous changez. Dans vos amours. Vos attirances. Vous ne vivez plus les mêmes scénarios. Vous aurez quand même de beaux échanges ces temps-ci. Vous vous rapprocherez facilement des autres. Vous devriez aussi avoir une invitation agréable.

Verseau

Vous vivrez des histoires assez variées dans vos relations, tout est possible. Et il est certain que vous vous rapprocherez d’une personne assez intense. Vous aurez des échanges vibrants. Peut-être réaliserez-vous un projet concret en commun. La situation vous éclairera à cet égard. Ou vous ne ferez que partager du bon temps ensemble, en souhaitant que ça dure à jamais.

Poissons

Vous serez très occupé, peut-être vous déciderez vous à faire un ménage urgent où c’est nécessaire. Ou on vous en demandera plus au travail, où il faudra vous organiser. Et bouger en masse. Heureusement, vous aurez des contacts rigolos avec les collègues au travail. Et vous prendrez le temps dont vous avez besoin pour dormir. Même si votre cellulaire résonne sans arrêt.

Bélier

Vous commencerez à avoir le goût de vous amuser, de partir sur le party. Surtout si on vous en a beaucoup demandé dernièrement. Vous finirez bien par avoir du fun en quelque part. D’autant plus que vous serez favorisé du côté des rencontres. Avec des hommes assez passionnés. Et francs. Vous pourriez quand même découvrir un côté inconnu et profond de vos sentiments.

Taureau

Vous vivrez bien des histoires à la maison. En recevant de la visite inattendue. Ou en vivant des changements avec un coloc. Vous pourriez aussi décider de déménager. D’aller vivre ailleurs. Ou vous décorerez autrement votre chambre. Vous allez bientôt mieux conscientiser une histoire passée, et vous libérer des émotions discutables qui y étaient associées.

Gémeaux

Vous allez vous promener pas mal, vous croiserez bien des gens ainsi. Vous pourriez aussi réfléchir sur vos réels besoins de transport. Et vous adapter. Quelqu’un vous amènera à voir votre vie autrement. Vous deviendrez plus reconnaissant après. Et vous pourriez vous débarrasser d’une vieille habitude qui commence à vous coûter cher. Pas de regret. Snif !

Cancer

Vous vous sentirez plus en sécurité. Entre autres du côté matériel. Peut-être trouverez-vous un revenu supplémentaire. Ou vous réaliserez que vous avez déjà tout ce dont vous avez de besoin. Vous ne souhaiterez donc pas trop de changement dans votre vie. Vous devriez aussi vivre plus de passion dans votre vie amoureuse. Surtout si vous allez vers celui qui vous attire.



















Robert Gareau

