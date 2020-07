L'art au temps de la distanciation physique

Malgré l’annulation de tous les festivals montréalais cet été en raison de la pandémie, l’équipe du festival Mtl en Arts est fière d’annoncer la tenue de l’événement sous une toute nouvelle forme. Une version allégée du festival regroupant quatre activités qui s'échelonneront tout l'été, sous forme virtuelle et physique, du 20 juillet au 13 septembre 2020 .

« En dépit de l’annulation du festival annoncée au mois d’avril dernier, nous souhaitions tout de même être présents dans le paysage culturel estival de la métropole en offrant aux visiteurs et aux commerçants une édition spéciale Mtl en Arts – version 2.0», explique Stéphane Mabilais, directeur général du festival. «Il était primordial pour nous de continuer à supporter le travail de plus de 60 artistes locaux en arts visuels, particulièrement en ces temps difficiles.»

Des activités physiques favorisant la distanciation physique

Une activité d’

sur la thématique de la distanciation sera mise en place au bonheur des visiteurs. Ainsi, les artistes

et

contribueront à l’embellissement de la rue Sainte-Catherine par l’art urbain, entre les rues Saint-André et Papineau. Les oeuvres seront créées dans la semaine du 20 juillet et il sera possible de les admirer dans le quartier jusqu’au 12 octobre.

Quant à l’

, il s’agira principalement d’une activité déambulatoire pendant laquelle plusieurs artistes créeront, devant le public, des oeuvres format géant sur des supports mobiles. Les pastilles créées grâce à l’Art au sol indiqueront aux visiteurs où se placer pour observer le tout afin de s’assurer de conserver une distance de deux mètres entre les individus. Cette activité s’échelonnera du 30 juillet au 13 septembre.