Zep va ressortir son fameux «Guide du zizi sexuel»

En 2001, Zep et Hélène Bruller faisaient sensation en publiant le " Guide du zizi sexuel ", ouvrage destiné aux préados et dans lequel Titeuf et ses copains leur expliquaient les mystères de la sexualité. Tout ce qui y était écrit était scrupuleusement vrai, mais présenté de manière bien plus accessible et drôle que dans n'importe quel cours scolaire d'éducation sexuelle. Et l'ouvrage a d'ailleurs intéressé autant les adultes que les enfants, puisque l'ouvrage a été lu par 2 millions de personnes, devenant même un best-seller en Chine.