Quelques bars ferment temporairement après des transmission de COVID-19

Après le Mineral, c’est au tour du Stock Bar de devoir fermer ses portes de manière temporaire après que des membres du personnel aient été déclarés positifs à la COVID-19 la semaine dernière.

L'un des propriétaires de l’établissement, également atteint, trouve «extrêmement difficile» de faire respecter les mesures sanitaires.

Avant la décision de fermer son bar pendant deux semaines, tout se passait bien, mais la gestion des clients devenait plus difficile plus les heures passaient, expliquait au Journal de Montréal ce week-end Robert Mowbray, du Stock Bar, le club de danseurs sur la rue Sainte-Catherine Est.

«Lorsque les gens commencent à boire plus, ils sont tentés de bouger et de danser, d’aller voir les autres. Toute la soirée, c’est une angoisse pour les employés et moi de faire asseoir tout le monde et de les faire porter le masque tout le temps.»