Un événement virtuel rassembleur unique et original

Maison Plein Cœur fait fi de la pandémie de la COVID-19 en imaginant et organisant un évènement unique et original dans le cadre des célébrations du festival Fierté Montréal 2020.

Tout comme ont choisi de le faire les organisateurs du festival Fierté Montréal, qui aura lieu virtuellement du 6 au 16 août prochain, Maison Plein Cœur organise une journée d’activités en ligne pour les participants et participantes, ses bénévoles, ses partenaires et le grand public intéressé.

Pour le directeur général de Maison Plein Cœur, Chris Lau, « il s’agit d’une occasion exceptionnelle pour tous et toutes de se retrouver en virtuel pour célébrer la diversité et l’inclusion, et ce malgré la pandémie qui en a jeté plusieurs dans l’isolement ou la précarité ». Il rappelle que cette activité s’inscrit parfaitement dans le cadre de la mission première de Maison Plein Cœur, qui est de soutenir les personnes vivant avec le VIH.

Ainsi, le dimanche 9 août prochain, en direct de la cour de Maison Plein Cœur, dès midi, une programmation des plus diversifiées sera proposée, sur place et sur Internet (YouTube). On y présentera, sous l’habile et colorée animation de la drag queen porte-parole de Maison Plein Cœur, Barbada de Barbades, assistée du loufoque personnage « Plein Cœur Masqué », une série de numéros et de sessions d’information, un quizz amusant, du yoga, du body painting, des cours d’auto-massage, de création de masques, de relaxation guidée, en plus d’un hommage aux bénévoles des divers programmes offerts par Maison Plein Cœur. On nous promet également quelques surprises. Le tout se terminera par un Bal Masqué virtuel de 18h à 20h, sous des airs musicaux de circonstances. Maison Plein Cœur invite le grand public à regarder le tout en direct sur la chaîne YouTube de Maison Plein Cœur toute la journée.

On pourra regarder en direct l’activité à compter de midi le dimanche 9 août en suivant le lien suivant : https://www.youtube.com/channel/UC0EhXW-BGjTy70raVMiICjw/featured