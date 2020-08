Explorez les meilleures tables du Vieux-Montréal

Pour une toute première fois à Montréal, (re)découvrez les meilleures tables du Vieux-Montréal à une fraction du prix lors du Happening Gourmand édition spécial d'été, du 3 au 30 août 2020 dans dix restaurants participants.





Les 10 restaurants proposent différents types de cuisines avec des menus en table d'hôte 2 services à 25$, 29$ et 35$ disponible tous les soirs jusqu'à 19h30 en plus d'une table d'hôte brunch à seulement 17$.



Pour cette édition spéciale, les restaurants participants — Méchant Bœuf, NELLi Café + Vin Nature, Modavie, Kyo Bar Japonais, Brasserie 701, Taverne Gaspar, Maggie Oakes, JACOPO, BEVO BAR + PIZZERIA et le Vieux-Port Steakhouse — vous offrent leurs menus spéciaux sur place ou disponible pour livraison via Doordash!



Rendez-vous au Happening Gourmand édition spécial du 3 au 30 août 2020 et profitez des attraits du Vieux-Montréal et du Vieux-Port!

Explorez le www.happeninggourmand.com









On recommande le MÉCHANT BOEUF, pour la bouffe et passer du bon temps



Ce resto du Vieux-Montréal offre un nouveau menu table d'hôte steak à petit prix! Il y a même des huîtres à $1 pour le 5 à 7!



Parce que c'est l'été et les vacances, c'est bien normal d'avoir une folle envie de passer une soirée ultra gourmande avec les ami.e.s. Quoi de mieux que de partager un bon steak vieilli à petit prix accompagnée de quelques drinks? Rien, je sais! Par contre, pour que ce soit la meilleure soirée de l'été, il faut le restaurant parfait. Vous le trouverez dans le Vieux-Montréal sans vous ruiner avec son nouveau menu table d'hôte steak à 25$ seulement offert tous les jours! En plus de la grande sélection de cocktail, on y trouve plein de délicieux vins d'importations privés. Pour débuter la soirée, vous avez aussi la possibilité de commander des huîtres à 1$, du dimanche au jeudi, pendant le 5 à 7! Sur le menu, vous trouverez des tartares, des burgers, des salades et un bar à cru qui vous en mettront plein la vue!



Le Méchant Boeuf existe depuis plus de 10 ans maintenant et c'est vraiment un incontournable dans le Vieux-Montréal. On se rappelle, entre autres, qu'il fut le premier restaurant à apporter le concept des Drag Brunch à Montréal dans le cadre de Fierté Montréal et qui avait amassé plus de 1 200$ pour la Fondation GRIS-Montréal avec qui le restaurant est commanditaire depuis maintenant plusieurs années.



Méchant Bœuf Bar & Brasserie

124, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

www.mechantboeuf.com









Samedi et dimanche, le WESTCOAST BRUNCH du PERCHÉ !



Vous aimez commencer votre fin de semaine sous le soleil? Le brunch est une étape essentielle pour les montréalais. Voici une oasis urbaine à découvrir ...



Niché au 4e étage de l'Hôtel William Gray dans le Vieux-Montréal, le Perché offre une vue sur la place Jacques-Cartier et dévoile un décor chic et verdoyant, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette oasis urbaine propose un menu santé, frais et coloré aux inspirations californiennes.



Au Perché, l'éventail du menu brunch à savourer est large, à la fois traditionnelles et innovatrices. Quelle que soit votre préférence, il y en a pour tous les goûts, souvent avec le cocktail qu'il nous faut pour soulager nos maux causés par la veille. Faites le plein d'énergie et terminez votre fin de semaine en beauté.



Pour célébrer l'été et oublier les soucis du moment, le Perché offre un mimosa gratuit avant 13h à l'achat d'un plat. L'offre est valide les samedis et dimanches.





Le WESTCOAST BRUNCH du PERCHÉ, les samedi et dimanche de 11h à 13h

au 152 St-Amable – 4e étage, Vieux-Montréal

www.perchemtl.com