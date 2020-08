La diversité de A à Z

Dans le cadre des célébrations de la Fierté, Fierté littéraire revient cette année avec une offre de programmation diversifiée, les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi, dès 18 h. La 9e édition de Fierté littéraire sera une édition virtuelle diffusée en ligne sur les plateformes du Festival Fierté Montréal.

S’inspirant de la chanson d’Édith Piaf, «?C’est l’amour?», on célèbrera l’amour dans toutes ses incarnations d’orientation sexuelle et d’identité de genre, se déclinant en 5 événements.

10 août

Le cabaret littéraire C’est l’amour, genres!, au cours duquel on découvrira les finalistes du concours de création littéraire, ainsi que le texte gagnant qui recevra une bourse de 1000 $. Cet événement est animé par Barbada de Barbades.

11 août

Le Combat aux mots revient avec le comédien Steve Bastien, la comédienne Pascale Drevillon, l’humoriste et autrice Anne-Marie Dupras et l’auteur et relationniste Alain Labonté. Ces quatre personnalités défendront chacun, chacune un titre dans le cadre d’un débat haut en couleur. Le tout sous l’habile animation d’Amélie Boivin-Handfield.

14 août

Transpoésies dévoile les textes soumis et gagnants du concours de poésie dans le cadre d’un événement émouvant animé par Pascal Cormier. JeanPaul Daoust sera l’invité d’honneur.

15 août

On rit p’us, mais on lit avec Barbada. Ok, on rit un peu. Beaucoup, même! Fierté fait découvrir la relève littéraire des communautés 2LGBTQ+. Animé par Barbada de Barbades.

16 août

Transports littéraires, animé par Alexandre Drouin, est un événement dédié à la littérature trans et non-binaire.

INFOS | www.fiertemtl.com