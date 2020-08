La Dump, une websérie humoristique à l’humour décapant

Après plusieurs années de travail, l’humoriste Maude Morissette est enfin prête à présenter les premiers épisodes de la série La Dump, qui sont disponibles depuis le 3 août. Produits par Jelly Bean Media, les épisodes racontent l’histoire d’une famille de marionnettes: Belle et Barbe (fils illégitime de Donald Trump) et leurs enfants multi-ethniques adoptés, Cuillère & Spatule. Ils habitent dans les égouts depuis leur expulsion des États-Unis pour désordre public. Ces mal-aimés vivent avec plein d'amis colorés dans un curieux village souterrain nommé La Dump. Cette comédie engagée se décrit comme une critique sociale de la culture populaire québécoise et chaque épisode traite d'un sujet d’actualité. Cette série bilingue est produite par des filles et s’adresse aux 18 à 35 ans.

Première au Canada! La série de marionnettes a été conçue au complet avec des effets spéciaux et est entièrement réalisée sur green screen.



Plusieurs personnalités connues ont prêté leurs voix aux personnages de cette version québécoise tels que : Yves P Pelletier, Louis T, Olivier Martineau, Christine Morency. De plus, le public aura la chance de voir des caméos avec Laurent Paquin, Bruno Pelletier, Marie-Lyne Joncas, Eve Côté, Korine Côté, PL Cloutier et plusieurs autres. Les marionnettistes sont nuls autres que ceux de Bibi et Geneviève et de Passe-Partout ! Les textes sont de Maude Morissette en collaboration avec Justine Philie, Michel Sigouin et Simon Delisle.

Cliquez ici pour visionner la bande-annonce

Thématiques abordées dans les prochains épisodes sur www.Dump.Show :



10 août : LGBTQ+.

17 août : Chirurgie esthétique, Personnes âgées, Liberté d’expression.

31 août : Environnement, Santé mentale, Big Brother, Désadoption.





Un premier succès pour la série

La saison 0, le court pilote produit en 2016 obtient un demi-million de vues à travers le monde dans les festivals et se fait remarquer partout à l’étranger. Approchée par plusieurs diffuseurs aux États-Unis comme entre autres Comedy Central, la série remporte 6 prix à travers le monde et une nomination au Gala les Olivier. La série se voit désignée «meilleure websérie d’animation» et «meilleure direction artistique» notamment en Corée du sud. La créatrice Maude Morissette a également remporté à Berlin le prix de «la créatrice à surveiller». Après un Kickstarter à succès, la série fait beaucoup jaser dans les médias québécois. Elle sera ensuite financée pour deux saisons par le Fonds des médias du Canada et le Fonds Bell. Depuis, la série a fait complètement peau neuve. Les 12 premiers épisodes seront disponibles cet été sur IGTV, Facebook, Youtube, Tik Tok et il y aura 20 autres épisodes en 2021.