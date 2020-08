Mathieu Carrière se sent depuis longtemps femme à l'intérieur

L'acteur Mathieu Carrière s'est confié sur son identité de genre à l'occasion de ses 70 ans. Un coming out trans courageux.

Pour ses 70 ans, l'acteur Mathieu Carrière effectue un coming out trans. "Je me sens depuis longtemps comme une femme à l'intérieur. Je trouve aussi cela agréable à l'extérieur. J'aurais préféré naître femme", a déclaré l'acteur au journal allemand "Bild". "Ça fait du bien de porter de beaux vêtements et des cheveux longs. J'aime changer de sexe», ajoute-t-il.

Pour le tabloïd, cette vedette du cinéma des années 60-70 (photo ci-dessous) qui a tourné avec des réalisateurs de renom tels qu'Éric Rohmer, Volker Schlöndorff ou Marguerite Duras, a été photographiée dans les cafés et dans les rues de la capitale française maquillé, en robe et en perruque.

Il y a six ans, Mathieu Carrière était apparu en déshabillé, portant de la lingerie et des seins en plastique dans l'émission de la chaîne "Vox" "Celebrity Shopping Queen" (photo haut de page).

Né en 1950 à Hanovre, Mathieu Carrière indique s'étre «toujours senti plus à l'aise en compagnie des femmes que des hommes. «Les femmes sont les meilleures personnes pour moi parce qu'elles ne sont pas si violentes et ont plus d'empathie. C'est aussi ma nature», dit-il. De plus, les femmes ont «une énergie plus positive». Un exemple: «Les hommes s'endorment après un rapport sexuel, les femmes veulent danser après - ou un autre rapport.»

Dans l'interview à «Bild», Mathieu Carrière précise qu'il ne ressent du désir sexuel que pour les femmes. Le plaisir sexuel avec les hommes? «Je l'ai essayé une fois, mais cela n'a pas fonctionné – malheureusement», répond-il.

C'est sa fille de 23 ans, Elena, top model, qui est à l'origine de la «nouvelle féminité de son père». «Je me fiche du genre de mes parents maintenant, a déclaré la jeune femme. L'essentiel est que mes parents soient heureux».