Filer vers les saveurs de Sherbroooke

Filer sur la route, sans horaire et libre comme l’air, durant ses vacances ou le temps d’un week-end? Le road trip est une façon d’explorer une région à son rythme et à sa façon. Sherbrooke est parfaite pour ce genre de parcours. Elle en a pour tous les goûts. On vous propose donc des expériences différentes selon vos envies et pour un plaisir maximum! Alors préparez la voiture, mettez votre musique préférée dans le tapis et partez pour Sherbrooke, le cœur des Cantons-de-l’Est. Bonne route!

À saveur culturelle

Une virée découverte et dégustation sur le bateau Le Grand Cru, une balade pour admirer une unique galerie d’art à ciel ouvert, et une visite au Musée des beaux-arts et au Musée d'histoire de Sherbrooke ça vous dit? Ce Road Trip vous transportera dans un univers culturel à travers l'histoire de Sherbrooke. Promenez-vous dans le centre-ville et découvrez ses nombreuses places publiques et son architecture. Pour une plus grande balade, parcourez le magnifique Chemin des Cantons! Terminez la journée avec la nouvelle expérience ciné-parc — VROOM! signée par Moment Factory.

À saveur nature

Ce Road Trip s’adresse à tous ceux et celles qui ne peuvent pas passer une journée sans mettre le bout du nez dehors! En passant par Bleu lavande pour admirer ses champs mauves à perte de vue, jusqu'à la miellerie lune de miel pour observer le méticuleux travail des abeilles, cette aventure vous en mettra plein la vue. Vous pourrez également vous promener au lac des Nations et découvrir les nombreuses mosaïques géantes! Profitez-en pour terminer la journée en dégustant un bon vin du vignoble La Halte des Pèlerins.

Aux saveurs locales pour les gourmands

Ce Road Trip s’adresse aux épicuriens qui souhaitent découvrir les saveurs de la région. Lors de votre balade, vous pourrez vivre l'expérience du Marché de la gare, qui propose une grande variété de produits de la région et ensuite passer par l'épicerie locale Origine, pour vous remplir les poches d'encore plus de produits locaux. Pour les amoureux de fromages, ne manquez pas la fromagerie La Station, ainsi que l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac situées non loin de Sherbrooke. Vous n'aurez jamais goûté d'aussi bons fromages! Et finalement, n'oubliez pas de prendre une pause bien méritée à la microbrasserie Siboire ou au Lion d’or pour déguster l'une des nombreuses bières brassées sur place.

À saveur plein air

Le Road Trip à saveur plein air s’adresse à tous ceux, petits comme grands, qui veulent bouger et en avoir plein la vue. D’une activité à l’autre, s’amuser ne sera pas de tout repos. Du vélo, du kayak, du golf et de la randonnée, tous auront une bonne dose d’adrénaline! Ensuite, reposez vos muscles au Strøm Spa. À la tombée de la nuit, l’aventure continue au magnifique Parc de la Gorge de Coaticook dans un parcours nocturne hallucinant à Foresta Lumina. 6

