Un test de connaissances pour démystifier un peu plus la PrEP!

Alors que la grande région de Montréal poursuit son déconfinement, que les saunas et les bars ont réouvert et que les applications de rencontre sont plus populaires que jamais, l’équipe du Quartier Latin nous a fait savoir qu’elle souhaite profiter du Festival Fierté Montréal pour poursuivre ses efforts de sensibilisation visant à démystifier la PrEP et mieux faire connaître les autres stratégies efficaces de prévention du VIH.

«Même si la COVID-19 nous oblige collectivement à nous adapter à une nouvelle réalité, notre équipe continue à offrir des soins de santé accessibles et de grande qualité, dans le respect des nouvelles normes, que ce soit à la clinique ou à distance. N’eut été de la pandémie, nous aurions pris part aux activités du Festival Fierté Montréal encore cette année. Notre escouade aurait visité les différents sites à la rencontre des festivaliers pour parler notamment de prévention du VIH et de la PrEP. En raison du contexte exceptionnel, nous devons évidemment nous adapter et favoriser une intervention plus virtuelle», a déclaré Benoit Trottier, M.D., Directeur de la recherche au CMU du Quartier Latin.

Testez vos connaissances!

«Même si elle est de plus en plus populaire, la PrEP soulève encore beaucoup de questions. Nous le constatons chaque jour à la clinique lorsque nous rencontrons nos patients et encore davantage depuis le début de la pandémie il y a 5 mois. C’est pourquoi nous avons créé une section spéciale sur notre site Web, cmuql.com, qui propose les plus récentes informations sur la PrEP et qui invite même les internautes à tester leurs connaissances sur le sujet. Ce questionnaire, entièrement confidentiel, permettra d’obtenir une première évaluation personnalisée qui pourra alimenter la discussion lors de votre prochaine visite chez le médecin», poursuit Élise Sasseville, M.D., Directrice médicale du CMU du Quartier Latin.

INFOS | POUR PASSER LE TEST, VISITEZ LE WWW.CMUQL.COM