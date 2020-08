Les secrets des Incas à Pointe-à-Callière

Les Incas… leur seule évocation fait rêver ! Mais que sait-on de cette civilisation parmi les plus fascinantes de l’Amérique du Sud ? Afin de percer les secrets de l’Empire inca, ses origines et son héritage, et de mettre en valeur le grand raffinement de ses créations artistiques, Pointe-à-Callière présente l’exposition Les Incas… c’est le Pérou !

De la préhistoire à l’ère contemporaine, le Musée invite le public à explorer le monde captivant de la culture andine et celle du Pérou, à travers les réalisations de la civilisation inca, à la fois héritière et légataire de coutumes et de savoir-faire parmi les plus riches du patrimoine mondial.

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’héritage culturel de six civilisations précolombiennes : les Paracas, les Nascas, les Mochicas, les Waris, les Chimùs et les Chancays. Des peuples qui ont eu chacun leur modèle politique et social, leurs traditions et leurs expressions artistiques. Toutes choses dont se sont inspirés les Incas. La salle consacrée aux Paracas montre par exemple un grand morceau de tissu bleu indigo témoignant d’une belle virtuosité technique. Une quarantaine de figures mythologiques mi-humaines mi-animales y sont brodées de façon mathématique avec 18 fils de couleurs différentes. Les similitudes entre les personnages ne peuvent se voir que lorsqu’on suit les figures selon les diagonales. Dans l’espace consacré aux Nascas, outre des photos des célèbres dessins topographiques jamais véritablement élucidés, on retrouve des tissus et des poteries, notamment un masque buccal de cérémonie. Les Mochicas ont eux aussi apporté beaucoup aux Incas. L’expo montre un grand mur mochica, reconstitué d’une cour intérieure d’un temple de la Lune. On peut également admirer un masque funéraire de roi, en or et cuivre, coquillage et pierre, datant de 100 à 600 ans après Jésus-Christ.

Au total, vous pourrez admirer près de 300 objets dont des pièces d’orfèvrerie, des ornements et des bijoux, des vases, des masques funéraires et des objets rituels, des vêtements et accessoires d’une impressionnante beauté, de magnifiques créations de plumes et des textiles aux motifs inspirants provenant de grandes collections européennes. Une expo qui nous fait voyager au cœur de ce si fascinant Empire inca et des civilisations qui l’ont influencé. Une occasion unique d’aller à la rencontre de l’immense héritage culturel inca et de parcourir quelque 20 siècles de cultures précolombiennes.

INFOS | Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

350, place Royale, Montréal, Québec, Canada, H2Y 3Y5