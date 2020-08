Mtl en Arts au temps de la distanciation physique

Malgré l’annulation de tous les festivals montréalais cet été en raison de la pandémie, l’équipe du festival Mtl en Arts propose une version hybride de l’événement qui prend cette année une toute nouvelle forme. Une version allégée du festival regroupant quatre activités qui s'échelonneront tout l'été, sous forme virtuelle et physique, jusqu’au 13 septembre 2020.

« En dépit de l’annulation du festival annoncée au mois d’avril dernier, nous souhaitions tout de même être présents dans le paysage culturel estival de la métropole en offrant aux visiteurs et aux commerçants une édition spéciale Mtl en Arts – version 2.0» explique Stéphane Mabilais, directeur général du festival, lors de notre visite pendant la conception de Art au sol. « Il était primordial pour nous de continuer à supporter le travail de plus de 60 artistes locaux en arts visuels, particulièrement en ces temps difficiles. »

Avec cette édition particulière teintée par la pandémie de COVID-19, le festival offrira une riche programmation promettant de respecter les mesures de distanciation physique, afin de s’assurer que l’événement est sécuritaire pour tous.

Des activités physiques favorisant la distanciation physique

Grâce au soutien de la SDC du Village et l’arrondissement de Ville-Marie, Mtl en Arts propose l’activité d’Art au sol sur la thématique de la distanciation. Les artistes Roadsworth et Mathieu Connery ont contribué à l’embellissement de la rue Sainte-Catherine par l’art urbain, entre les rues Saint-André et Papineau. Les œuvres ont été créées dans la semaine du 20 juillet et il sera possible de les admirer dans le quartier jusqu’au 12 octobre.

Quant à l’Art en direct, il s’agit principalement d’une activité déambulatoire pendant laquelle plusieurs artistes créent, devant le public, des œuvres format géant sur des supports mobiles. Les pastilles créées grâce à l’Art au sol indiquent aux visiteurs où se placer pour observer le tout afin de s’assurer de conserver une distance de deux mètres entre les individus. Le projet déambulatoire et artistique se tiendra tout l'été de façon spontanée.

En tout 9 interventions pour la création de 18 œuvres de grand format (4’ x 8’) devant le public, inspirées d’une thématique différente à chaque intervention entre le 30 juillet au 13 septembre 2020. Cette mobilité assure équitablement une animation sur la totalité de la rue piétonne et apporte une animation temporaire dans l’espace environnant de plusieurs commerçants de village. Les supports de création sont déplacés sur la rue Sainte-Catherine entre les rues St-Hubert et Papineau le temps de la création des œuvres.

Des activités virtuelles pour encourager les artistes d'ici

L’objectif du volet virtuel est certainement d’offrir une vitrine intéressante aux artistes de chez nous afin qu’ils puissent se faire connaître du grand public et pour que le grand public puisse, pour sa part, se procurer les œuvres de ces talentueux artistes.

Une exposition virtuelle regroupera du 17 au 31 août prochains les créations d’une trentaine d’artistes sélectionnés par un jury de pairs. Les festivaliers pourront se procurer leurs œuvres «coup de cœur» grâce à la boutique en ligne accessible sur le site Web du festival .

Finalement, à la suite de l’exposition, les amateurs d’art auront la possibilité de bonifier leur expérience grâce à l’Encan en ligne, qui se tiendra du 1er au 13 septembre.

Créé dans une optique fédératrice en 2000, Mtl en Arts s’est donné pour mission de soutenir et promouvoir les arts visuels et leurs créateurs. C'est un festival qui rassemble les artistes d’aujourd’hui et de demain, de même que ceux issus de la diversité culturelle, afin de créer un lien avec le grand public. «Le festival met de l’avant la création sous toutes ses formes et permet la diffusion des arts visuels et la promotion d’artistes confirmés et émergents, majoritairement locaux. Il favorise l’accès du public à la culture par le biais d’expositions et d'activités artistiques et participatives,», rappelle Stéphane Mabilais qui tient à remercier les partenaires de cette édition bien parti-culière, sans qui elle n’aurait pu avoir lieu : Patrimoine Canada, Ville de Montréal, Arrondissement de Ville-Marie, la SDC du Village, Tourisme-Québec et Tourisme-Montréal et Fugues.

INFOS | visitez le mtlenarts.com