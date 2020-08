Icônes LGBT à la hausse

Keiynan Lonsdale

Il a joué l'intérêt amoureux dans Love Simon, la comédie romantique gaie pour les

jeunes ados. Et c'est ce film qui a donné à l'acteur et chanteur australien Keiynan Lonsdale l'impulsion de sortir. Le simple Rainbow Dragon au charme trompeur a donné un indice sur ce à quoi s'attendre de son premier album Rainbow Boy, un album «queer et Black», comme il l'a récemment dit sur Instagram. Un des points forts à prévoir pourrait bien être le titre Gay Street Fighter, dans lequel il déclare que «tout le monde» est gai, «même Dieu». Avec près d'un million de fans et deux films en préparation - Work It et Weetzie Bat, produits par Alicia Keys, aux côtés de Sasha Lane et Nick Robinson, sa co-vedette de Love Simon -, l'avenir de Lonsdale comme icône de la culture queer est assuré..

Arlo Parks

Arlo Parks, jeune poétesse, chanteuse et productrice de 19 ans, s’est fait connaître grâce à son titre Cola, alliant pop, soul et sonorités r&b, dans laquelle est déclare de son ex : «Je t'ai aimé à mort, et maintenant je m'en fiche». Le tout porté par une voix douce et jazzy, rappelant celle de Jorja Smith. Les paroles sont criantes de vérité, celle d’une jeune femme appartenant à une génération désabusée, qui grandit sans doute trop vite. Son Black Dog récemment sorti est une dissection dévastatrice de la dépression Quant à Eugene, c’est une chanson à laquelle de nombreuses personnes queer peuvent s'identifier, car Parks envisage de tomber amoureuse d'un.e ami.e. Un talent colossal qui a un bel avenir devant elle.

Joy Oladokun

Élevée dans la campagne de l'Arizona et résidant actuellement à Los Angeles, Oladokun - qui se décrit comme une «stoner sensible» - a déjà été comparée à Adele, Tracy Chapman et Stevie Nicks, grâce à la brutalité qui traverse son hypnotique hybride d'Americana, folk et pop. Elle décrit sa chanson obsédante Bad Blood comme une excuse pour elle-même, tandis que l'émouvante Breathe Again dépeint l'anxiété comme un diable tapi dans le sous-sol: «Recueillir des dettes que je ne devais pas.» Avec une composition aussi frappante, il n'est pas étonnant qu'elle rassemble des fans tels que Ciara. Le nouvel album d’Oladokun, In Defence of My Own Happiness, Volume 1, vient tout juste de paraître.

Shaed

Ce trio de Washington, DC, composé des jumeaux Max et Spencer Ernst, et de l'épouse de ce dernier, Chelsea Lee, a déjà eu des millions de streams avec leur succès Trampoline, qu'ils ont joué dans des émissions de télévision américaines, dont Jimmy Kimmel Live et The Late Late Show avec James Corden. Le seul membre gai du groupe, Max, s’est donné pour mission de se faire entendre sur les droits des LGBTQ +. Le premier album de Shaed est attendu cette année.