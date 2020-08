The Queen (Frank Simon, 1968)

Documentaire sur le Miss All-America Camp Beauty Contest à New York, en 1967. Deux ans avant Stonewall, une formidable capsule temporelle qui immortalise la naissance de la culture Drag sous les yeux des papes du Pop Art. Menés par l'icône queer Flawless Sabrina, les jeunes participants au concours de beauté se racontent et se préparent avant de monter sur scène. C'est drôle, énergique et touchant en plus d'être un morceau d'histoire.