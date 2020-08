Un influenceur gai de 23 ans retrouvé mort étranglé à Saint-Pétersbourg

Ali Zabirov, 23 ans, comptait des milliers d'abonnés sur TikTok et Instagram sous le nom d'Egor Gromov. Il était ouvertement gai, mais son orientation sexuelle lui valait de fréquentes attaques homophobes en ligne. Il a été retrouvé mort victime d'étranglement.

Il a été retrouvé assassiné dans l’appartement d’un homme de 46 ans à Saint-Pétersbourg le 2 août. Son corps était allongé le visage contre terre, avec des traces de coups sur le corps et des ecchymoses autour du cou indiquant qu’il avait été étranglé.

La police soupçonne que le propriétaire de l'appartement où il a été retrouvé. L'homme affirme qu'Egor Gromov était venu lui rendre visite la veille pour emprunter de l'argent et a décidé de passer la nuit chez lui.



Il a appelé la police lui-même le lendemain, mais a nié la responsabilité du meurtre, affirmant qu’il avait trouvé Gromov sans vie et pensait qu’il était mort d’une overdose de drogue.



Une déclaration qui n'a pas convaincu la police qui l'a arrêté quand il est apparu que Gromov était mort d'une mort violente. Le suspect est maintenant en détention provisoire.



Selon la station de radio locale Radio KP, la police estime que les deux connaissances avaient bu et que Gromov a proposé une relation sexuelle à l'homme plus âgé, ce qui aurait entraîné une réaction violente de sa part et sa mort.