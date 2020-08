La plateforme démocrate est la plus inclusive jamais élaborée en faveur des personnes LGBT

La plateforme programmatique du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain a été publiée. Elle doit être examinée par les délégués à la convention avant qu'ils ne se prononcent dessus. C'est la plus inclusive jamais élaborée en faveur des personnes LGBT.

La plate-forme programmatique est la première des principaux partis américains à inclure les termes "LGBTQ", "femmes transgenres de couleur", "non binaires", "non conformes" ou encore "chirurgie de confirmation de genre", a déclaré Meghan Stabler, militante démocrate et membre du comité de la plateforme, qui est une femme trans.

"La plate-forme 2020 est la plus inclusive jamais conçue pour les personnes LGBTQ +, a-t-elle souligné auprès du site du magazine Advocate.

Le document s'engage à protéger la santé des transgenres, à adopter la loi sur l'égalité et à annuler les politiques anti-LGBTQ de l'administration Trump. Il appelle également à "une formation au sein du système de justice pénale pour garantir que les personnes transgenres et non conformes au genre reçoivent un traitement juste et équitable et pour la fin des exclusions discriminatoires qui nuisent aux étudiants transgenres, aux militaires, aux anciens combattants et aux membres de leur famille".

"Nous ne donnerons à la haine aucun refuge, déclare le préambule de la plate-forme. Nous n'amplifierons ni ne légitimerons jamais les voix du racisme, de la misogynie, de l'antisémitisme, du sectarisme anti-musulman ou de la suprématie blanche. Les démocrates protégeront et promouvront l'égalité des droits de tous nos citoyens - les femmes, les personnes LGBTQ +, les minorités religieuses, les personnes handicapées, les Amérindiens et tous ceux qui ont été victimes de discrimination de trop de façons et pendant trop de générations".

"Les démocrates applaudissent la décision de la Cour suprême des États-Unis de cette année qui a clairement indiqué que la discrimination dans l'emploi fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre enfreignait la loi, mais nous savons que nous avons encore du travail à faire pour garantir que les personnes LGBTQ + soient traitées de manière égale devant la loi et dans notre société", lit-on dans une section intitulée "Protéger les droits LGBTQ +".

Les démocrates envisagent aussi de promulguer la Loi sur l'égalité et enfin proscrire la discrimination contre les personnes LGBTQ + dans le logement, les logements publics, l'accès au crédit, l'éducation, les jurés et les programmes fédéraux. "Nous nous efforcerons de veiller à ce que les personnes LGBTQ + ne soient pas discriminées lorsqu'elles cherchent à adopter ou à accueillir des enfants, à protéger les enfants LGBTQ + contre l'intimidation et les agressions, et à garantir l'accès des étudiants transgenres aux installations en fonction de leur identité de genre", prévoit la plateforme.

Les démocrates souhaitent également que les programmes financés par le gouvernement fédéral pour les personnes âgées soient inclusifs pour les personnes âgées LGBTQ +, l'interdiction des pseudo thérapies de conversion et le renforcement de moyens de lutte contre l'épidémie de VIH.

La Convention nationale démocrate se tiendra du 17 au 20 août, principalement virtuellement.