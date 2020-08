Québec soutient la lutte contre l’homophobie et la transphobie

Avec un montant total de 328 501 $, le gouvernement du Québec financera 11 projets dans le cadre du Programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie. C’est le ministre de la Justice, procureur général du Québec et ministre responsable de la lutte contre l’homophobie, Simon Jolin-Barrette, qui a fait l’annonce de ce soutien financier qui a pour objectif de contribuer à la pleine reconnaissance des droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre.

«Je tiens à remercier les organismes qui ont soumis des projets cette année. Votre engagement, votre dévouement et vos actions contribuent à faire rayonner la cause LGBTQ ainsi que les efforts du gouvernement pour enrayer toute forme de discrimination et toute forme de violence. C’est en travaillant tous ensemble que nous parviendrons à une société encore plus égalitaire et encore plus ouverte», a souligné Simon Jolin-Barrette.

Soulignons qu’avec cet appel de projets, lancé en octobre 2019, le gouvernement du Québec invitait les organismes à présenter des initiatives favorisant :

la prévention des violences sexuelles pouvant être commises envers les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ);

la formation destinée aux intervenantes et aux intervenants travaillant auprès des personnes LGBTQ;

la sensibilisation à la violence dans les relations intimes chez les personnes LGBTQ

Une attention particulière a également été portée aux projets destinés à répondre aux réalités des Autochtones LGBTQ ou bispirituels et à contribuer au renforcement du milieu communautaire engagé dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie en région.

Rappelons que le programme Lutte contre l’homophobie et la transphobie a été instauré en 2011 pour appuyer les projets des organismes communautaires et LGBTQ. Il fut reconduit dans le cadre du Plan d’action gouvernemental de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2017-2022. À ce jour, ce sont 148 projets d’organismes communautaires qui ont bénéficié d’une aide financière totalisant près de 3,5 millions de dollars.