La première journée de l’Édition 360 du festival Fierté Montréal se terminera avec une activité unique dont la présentation est exclusive à Fierté Montréal! La Canadian Opera Company de Toronto présentera en ligne, Hadrian aux publics du monde entier dans le cadre d’une présentation spéciale d’une soirée seulement, avec une séance de questions-réponses en direct avec Rufus Wainwright et Daniel MacIvor. Cet événement sera la première occasion pour quiconque de découvrir l’opéra depuis sa première mondiale à Toronto en 2018!

Rappelons que dans cet opéra, l’empereur Hadrien, gravement malade, pleure la mort suspecte de son amoureux, Antinous, disparu un an plus tôt. Le déclin de l’empire a bel et bien commencé, mais Hadrien n’ordonnera une offensive qu’en échange d’une explication sur la disparition de son bien-aimé. Amour, complot, pouvoir, trahison et histoire, tous les ingrédients de la grande tradition lyrique sont réunis dans cet argument, plus original qu’il n’y paraît par la place de choix qu’il réserve à l’amour entre deux hommes. Wainwright et Macivor transforment ici l’histoire racontée par Marguerite Yourcenar il y a cinquante ans et qui a été pour plusieurs générations un hymne pour la communauté gaie.

Hadrian rejoint donc Les Feluettes (Bouchard/March), Brokeback Mountain (Wuorinen/Proulx) et Champion (Blanchard/Cristofer) dans une volonté marquée de représenter l’homosexualité à l’opéra. L’œuvre propose même une scène d’amour explicite. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de musique, d’opéra et… pour les fans de Rufus.

INFOS | Lundi 10 août à 18h30 — Hadrian de Rufus Wainwright et Daniel MacIvor

Cet événement numérique est gratuit mais nécessite une inscription via https://bit.ly/39BDyqr

Plus d'infos ici : coc.ca/Hadrian