Plus d’une heure de programmation quotidienne Afro Fierté

Une heure quotidienne de la programmation du festival Fierté Montréal sera présentée en solidarité envers le mouvement Black Queer Trans Lives Matter. Tous les jours, du 10 au 16 août, sous la curatelle de Uwayo Dushime, une heure de contenu Afro Fierté adapté en fonction des différentes réalités vécues par les personnes noires de la diversité sexuelle et de genre. Des Closed Circles seront également organisés et facilités par Kama La Mackerel et Vincent Mousseau.

Fierté Montréal, qui a diffusé une prise de position en en solidarité envers le mouvement Black Queer Trans Lives Matter, profite de la visibilité de son festival afin de réitérer que plusieurs d’entre nous sommes né.e.s privilégié.e.s, dans une société dont les racines sont ancrées dans le colonialisme, les différentes formes de racisme et l’oppression, que les bonnes intentions ne suffisent pas, et que les excuses ne valent rien sans changement et sans justice réparatrice. C’est la raison pour laquelle l’organisme a donné les rennes de l’organisation d’activités quotidiennes d’une durée d’une heure, à Uwayo Dushime, afin d’assurer la curatelle de ces moments par et pour.

De plus, en réponse à la demande soulignée par les communautés queers, trans, noires, autochtones et racisées d’avoir accès des espaces sécuritaires dans lesquels échanger sans contraintes coloniales, et ainsi favoriser la guérison, Fierté Montréal accordera des plateformes privées à des événements fermés et exclusifs pour les membres de ces communautés Un Closed Circle est un événement qui rassemble un groupe de différentes personnes ayant un point focal en commun, dans un environnement sûr et plus sécuritaire, favorisant ainsi la guérison de par le partage de vécu et d’expériences similaires mais uniques. Les Closed Circle organisés par Félicia Tremblay, directrice de la diversité et des relations communautaires chez Fierté Montréal, seront facilités par Kama La Mackerel et Vincent Mousseau.

« Cela fait trop longtemps que les communautés Queer, Trans, Bispirituelles, People of Colour (QTBIPOC) s’exclament et il est grand temps de les écouter. Je suis très fière de pouvoir participer à ces nouvelles initiatives en collaboration avec les communautés et qui, selon moi, témoignent des réalisations de notre organisme à l’interne, du besoin d’être en action constante face à la croissance de nos idées et politiques d’inclusion, un point tournant axée sur l’écoute, l’inclusion et la réparation pour Fierté Montréal. Cette Édition 360 marque un point tournant et j’ai beaucoup d’espoir pour l’avenir. » a mentionné Félicia Tremblay.

Contenu Afro Fierté

10 Août

Identité et genre, sexualité et vaudou

Entrevue avec des personnes issues de la communauté haïtienne qui nous partageront les leçons que l’on peut retenir de la spiritualité vaudou inclusive des identités de genre et des sexualités diversifiées.

11 Août

Capsule vidéo – Elle Barbara

Auteure compositrice interprète, sélectrice de chansons (TS Ellise), pin-up, écrivaine, conférencière, réalisatrice, artiste de performance et conservatrice d’avant-garde basée à Montréal, Elle Barbara explique comment la discrimination existe également au sein de nos communautés.

12 Août

Poésie, open mic et méditation guidée,

Healing Circle for Black Queer, Trans and/or Non-binary Folks

Un moment de partage intime, où les personnes pourront partager leurs écrits et participer à des discussions concernant les expériences de la communauté, qui se terminera par une méditation guidée. *Il s’agit ici d’une activité réservée aux personnes queer, trans et/ou non binaires s’identifiant comme afro descendantes exclusivement.

13 Août

Résilience dans la danse et la performance

Partage sur la façon dont la danse et la performance de scène ont agi à titre d’outils de résilience et contribué à la création d’une culture alternative. Discussion sur la décolonisation, à partir de la perception de certaines danses noires (dombolo, back it up, mapuka).

14 Août

Queerness et Fashion

Comment certaines personnes incorporent leur africanité et leur queerness dans les marques de commerce et la conception de vêtements. Discussion sur la façon dont la mode est influencée par les intersections associées au queerness et au bagage culturel.

15 Août

Transition de genre en tant que personne noire

Mythes, réalités et leçons

Discussion dans un esprit convivial et intime visant à aborder en profondeur les impacts émotionnel et personnel de la décision de faire une transition de genre.

16 Août

Pas de libération sans celle des personnes trans noires

Black Trans Lives Matter

Discussion sur l’apport historique et présente des personnes trans noires, spécifiquement les femmes trans noires dont la peau est foncée. Identification de pistes de solutions et de soutien possibles de la part des allié.es. Retour sur la semaine et entrevue avec Uwayo Dushime, animée par Félicia Tremblay.

Uwayo Dushime

Ex-présidente du comité d’administration d’Arc-en-Ciel d’Afrique

Curatrice des activités quotidienne Black Lives Matter Uwayo Dushime est Montréalaise depuis 8 ans maintenant. Elle est d’origine rwandaise et complète un baccalauréat en Économie et Politique en 2016. La même année elle est élue présidente du comité d’administration d’Arc-en-Ciel d’Afrique, un organisme communautaire montréalais dont le but principal s’articule autour de l’intégration et du bien-être socio-culturel des immigrants et demandeurs d’asile TLGBQ+ d’origine africaine et caribéenne. Uwayo est une membre active de la section montréalaise de Black Lives Matter tout en étant consultante indépendante en diversité et inclusion. Elle s’intéresse particulièrement à la décolonisation des identités de genre et des sexualités et à l’intersectionalité des racialisations et des identités de genre.

Kama La Mackerel

Artiste pluridisciplinaire, éducateur·ice, auteur·ice, médiateur·ice culturelle et traducteur·ice littéraire mauricien·ne, établi·e à Montréal

Facilitateur.rice des Sisters Circle et Brothers Circle Kama La Mackerel travaille entre et à travers la performance, la photographie, les installations, le textile, l’art numérique et la littérature. Sa pratique est ancrée dans l’exploration de la justice, l’amour, la guérison ancestrale, la décolonialité, l’hybridité, le cosmopolitisme et l’empowermentindividuel et collectif. Iel a foi que les pratiques esthétiques ont le pouvoir d’agencer la résilience et d’agir comme résistance au statu quo, promulguant ainsi une praxis anticoloniale à travers la production culturelle. Kama a exposé et performé ses œuvres à l’international et a publié ses écrits en anglais, en français et en kreol morisyen. Iel a vécu dans des villes disparates tel Pune en Inde et Peterborough dans l’Ontario. ZOM FAM, son premier recueil de poésie sort aux éditions Metonymy Press le 10 septembre 2020.

Vincent Mousseau

Tavailleur social, conférencier et organisateur communautaire

Basé à Tiohtià:ke (Montréal, QC) et candidat à la maîtrise à l’École de travail social de l’Université de Montréal, Vincent détient également un baccalauréat en travail social de l’Université McGill. Comme activiste et conférencier, ses champs d’expertise sont la structure antioppressive, les stratégies de sensibilisation communautaire auprès des communautés queer et trans racisées, l’analyse intersectionnelle, l’activisme Black Lives Matter, et l’activisme queer antiassimilationniste contemporain. Sur le plan académique, iel s’intéresse à la création des espaces 2ELGBTQ+ intergénérationnels et intersectionnels ainsi qu’aux barrières à l’accès aux sociétés canadiennes et québécoises de don de sang pour les hommes à descendance africaine, caribéenne et Noire qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes.

INFOS | www.fiertemtl.com