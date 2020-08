Honey Dijon revient avec un nouveau titre house et queer

L’ ’artiste Honey Dijon vient de dévoiler un premier clip animé de son album Black Girl Magic. À travers le personnage de Honey, « Not About You » guide le spectateur à travers un club et l’invite à prendre conscience de l’importance des espaces sûrs pour la communauté QPOC (Queer People of Color).

L’artiste Honey Dijon vient de dévoiler le clip du premier single de son album Black Girl Magic, « Not About You ». Alors que la plupart des clubs n’ont toujours pas rouvert à cause de la pandémie, la vidéo animée par Ciaran McCusker met en scène l’héroïne Hadiya George dans une boîte nuit, guidant le spectateur à travers un club pour sensibiliser le spectateur à la cause de la communauté QPOC (Queer People of Color).

NOT ABOUT YOU

LA FEMME FANTASTIQUE

Miss Honey Dijon grandit dans le South Side de Chicago, dans une famille qu'elle décrit comme très musicale.

Elle commence à fréquenter les clubs dès son adolescence, des virées nocturnes que ses parents acceptent tant que ses études n'en souffrent pas4. À Chicago, où elle s'expose à une scène house en plein essor, la musicienne rencontre et se perfectionne auprès de DJs et producteurs tels que Derrick Carter, Mark Farina et Greenskeepers. Plus tard, Honey Dijon déménage à New York, où elle est introduite au sein du label Maxi Records et de Danny Tenaglia5. Elle devient l'un des piliers des clubs alternatifs ainsi que de l'industrie de la mode.

En 2017, Miss Honey Dijon édite un premier album solo The Best of Both Worlds, sur lequel elle collabore notamment avec l'artiste Charles McCloud dit Matrixxman. Miss Honey est transgenre. Elle est une ardente défenseur des droits liés à la transidentité. Elle fait également beaucoup de sensibilisation, parlant de son expérience en tant que DJ femme noire transgenre dans la danse-musique. En 2016, elle se confie sur ces questions identitaires et sur la visibilité des personnes transgenres lors d'une interview pour la chaîne de télévision britannique Channel 4.

entrevue avec Channel 4 (2016)