Une ILLUSION haute en couleur (malgré la pandémie) animée par Michel Dorion

C’est un vendredi soir de cabaret à la maison que vous offre «l’Édition 360» du festival Fierté Montréal! Ce n’est pas parce qu’on ne fête pas au parc des Faubourgs qu’il n’y aura pas de show Illusion en 2020! Le vendredi 14 août à 20h, le grand spectacle Illusion, mettant en vedette la crème de la crème d’artistes drag québécoises, sera de retour et présenté sur les ondes de MAtv! Animé par le légendaire et talentueux Michel Dorion, cet événement à grand déploiement mettra en vedette pas moins de 20 drags montréalaises!

Ainsi, Aizysse Baga, Amy Haze, Big Sissy, Bijuriya, Emma Déjavu, Gisèle Lullaby, Heaven Genderfuck, Kiara(qui participe à la téléréalité Canada’s Drag Race: Que la meilleure gagne!), LaDrag On-Fly, Luss Martin (qui célèbre en 2020 ses 50 ans de carrière artistique), Marla Deer, Matante Alex, Océane, Peach, Prudence, R.V Métal,Rock Bière, Sasha Baga, Suki Doll, Tracy Trash, Uma Gahd, Velma Jones ainsi que Zenith seront de la partie pour ce Illusion version 2020! Bien sûr, ce ne sera pas une édition «habituelle» d’Illusion. «Premièrement, c’est une édition à la télé, donc c’est sûr que ce n’est pas une présentation devant public, dit Michel Dorion, coordonnateur à la direction générale de Fierté Montréal et maître d’œuvre de ce spectacle. Bien sûr, à cause de la distanciation physique, cela nous restreignait beaucoup dans ce qu’on pouvait faire, mais on y met tout notre cœur. Nous sommes tout de même très contents puisque, au départ, il ne devait pas y avoir de spectacle du tout.»

Mais alors, comment fait-on pour présenter un tel spectacle sur MAtv?

C’est simple: chaque drag a préparé son numéro sur vidéo et on a ainsi «rabouté» le tout et Michel Dorion agira en tant que présentateur de chacun des segments. «C’est certain que les vidéos seront de différentes qualité, se sera selon les moyens techniques de chaque drag. On n’a pas tous les mêmes équipements. Mais ce sera très diversifié, avec des styles qui plairont au public et j’espère que les gens seront là et regarderont le spectacle. J’espère aussi que les gens vont apprécier et qu’ils comprendront qu’on n’aura pas la même qualité de spectacle qu’on aurait pu leur offrir sur une scène», souligne Michel Dorion.

«Même pour l’animation, comme il n’y a pas de contact direct avec la foule, celle-ci sera moins centrée sur l’émotion du moment qui, normalement, m’inspire beaucoup à interagir avec le public», commente Michel Dorion qui est aussi le copropriétaire et directeur artistique du bar Le Cocktail. Malgré toutes ces contraintes, «il y aura de beaux moments et il y aura quand même un numéro de groupe, mais je ne peux pas vendre le punch!», lance le très sympathique Michel Dorion en rigolant. Même si des milliers de personnes ne se pressent pas les unes contre les autres au parc des Faubourgs par une belle soirée d’été, Illusion ne décevra pas le public, amateur de shows de drags. «Il faut se rendre compte qu’on est quand même chanceux d’avoir une «Fierté» cette année alors que rien ne laissait présager qu’on en aurait une [lorsque les autorités ont annulé la présentation de tous les spectacles et festivals en raison de la COVID-19]», note Michel Dorion.

Donc, à ne pas oublier de regarder Illusion, le vendredi 14 août dès 20h sur MAtv. Notez bien que le show Drag Superstars, animé par Brooke Lynn Hytes et mettant en vedette les drags de la téléréalité Drag Race Canada : Que la meilleure gagne! suivra Illusion, dès 22h, sur la chaîne YouTube de Fierté Montréal.

INFOS | www.fiertemtl.com