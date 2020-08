Une édition canadienne toute spéciale de Drag Superstars

Comme vous le savez, en l’absence de spectacles à grand déploiement (comme le populaire Drag Superstars qui avait attiré plus de 17 000 personnes l’an passé), nous aurons droit cette année à une version web, très professionnelle et pancanadienne du spectacle Drag Superstars 2020. Et ce ne seront pas n’importe quelles drags, que nous aurons le plaisir de voir, mais les vedettes de la série Drag Race Canada: Que la meilleure gagne!, diffusée en ce moment sur Crave et OUtTv.

Animé par Brooke Lynn Hytes, la toute première canadienne à avoir participé à RuPaul’s Drag Race (saison 11), la version 2020 de Drag Superstars sera diffusée sur le canal YouTube de Fierté Montréal, vendredi 14 août à 22h, tout de suite après le spectacle Illusion (de 20h à 22h sur MAtv).

Drag Superstars 2020 mettra en vedette les Rita Baga et Kiara de Montréal; Ilona Verley de Vancouver; Jimbo de Victoria; Kyne de Kitchener-Waterloo; Anastarzia Anaquway, BoaJuice Boxx, Pryanka, Scarlett Bobo et Tynomi Banks de Toronto, ainsi que Lemon, originaire de Toronto mais vivant maintenant à New York.

On nous promet de la couleur et du style, des chorégraphies et de la musique enlevante comme on l’aime! Oui, les gens danseront dans leur cuisine, leur salon, sur leur balcon ou dans leur chambre à défaut d’y assister en personne au parc des Faubourgs.

«On va vraiment pouvoir voir l’univers particulier de chacune des drags dans ce spectacle. Officiellement, ça ne fait pas partie de l’émission Canada’s Drag Race, mais c’est comme un complément de cette téléréalité», explique Jean-François Guèvremont, le directeur de la programmation de Fierté Montréal.

«Il s’agit d’un spectacle d’une heure, c’est très intense et très, très bien fait», rajoute avec fierté Jean-François, dont l’alter ego n’est nulle autre que Rita Baga, l’une des vedettes de la série de téléréalité et l’une des drags les plus populaires de Montréal.

On n’a pas hésité ici à faire appel à Roméo & Fils, une entreprise spécialisée en production télé, vidéoclips, annonces publicitaires, etc., pour que le spectacle de Drag Superstars «soit le plus léché, professionnel et de qualité que possible», indique Jean-François. Vous vous rappelez de l’annonce de McDonald avec Marc Bergevin (Big Mac)? Ou celle de RONA, dernièrement, où le gars dansait? Eh bien, c’est Romeo & Fils qui a réalisé ces pubs. Assez imaginative, cette maison de production-là signe la production de l’émission.

Les douze drags de Drag Race Canada: Que la meilleur gagne! vous donnent rendez-vous, le vendredi 14 août à 22h, sur le YouTube de Fierté Montréal.

Et pour ceux qui désirent voir Illusion, dirigé par Michel Dorion, il suffira de se rendre sur MAtv (de 20h à 22h). Les amateurs de drags seront donc choyés malgré ce temps de pandémie du coronavirus!

INFOS | www.fiertemtl.com