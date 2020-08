«Donner un visage et une voix aux oublié.e.s», Pierre-Olivier Beaulac Bouchard

Artiste multidisciplinaire maitrisant chant, danse, chansigne, improvisation et art sur toile, Pierre-Olivier Beaulac Bouchard possède un curriculum diversifié et impressionnant. Né sourd dans une famille d’entendants, cet artiste originaire du Lac-Saint-Jean est fier d’être l’ambassadeur de la journée du samedi 15 août. Intitulée « Pleins feux sur différentes réalités », elle vise à donner une vitrine, un espace de transfert de connaissances et d’expériences sécuritaire, une voix ainsi qu’un visage à ces membres de notre communauté souvent invisibilisés et oubliés.

Comment as-tu réagi lorsqu'on t'a demandé d'être un ambassadeur de la Fierté pour cette année?

Je suis trop content, c’est une belle expérience pour moi. J’ai hâte de vivre cette belle aventure!

Pourquoi c'est important pour toi de célébrer la Fierté, aujourd'hui, en 2020?

J’aime la fierté gaie parce que ça démontre la culture et l’esprit d’ouverture de la communauté LGBT+.

Tu es né sourd dans une famille d’entendants. Sans nécessairement fournir une réponse exhaustive, digne du film La famille Bélier, comment as-tu vécu cela au sein de ta famille? Comment communiquais-tu avec tes parents?

Au souper avec ma famille, je ne suis pas capable de suivre sur les lèvres des membres de ma famille. Il m’arrive de leur demander de quoi ils parlent; souvent ma famille va me le dire plus tard ou me résumer l’histoire. D’ailleurs, mon père connaît quelques signes et je suis habitué de lire sur ses lèvres. En ce qui concerne ma mère, elle connaît la LSQ (langue des signes québécoise) mais parfois elle l’oublie!

Tu es un artiste multidisciplinaire maitrisant chant, danse, chansigne, improvisation et art sur toile.

Oui! J’ai beaucoup de talents!

Qu’est-ce que le chansigne et est-ce que tu en feras lors de la Fierté?

Le chansigne c’est lorsqu’un artiste sourd traduit une chanson en langue des signes. Si Fierté me le demandent, ça me ferait plaisir de faire un chansigne pour l’occasion!

