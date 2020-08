Montréal annonce une première série d’engagements municipaux LGBTQ2+

Dans le cadre du festival Fierté Montréal sous une forme adaptée aux circonstances actuelles, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vient d’annoncer que la métropole s’engageait à mettre en place une première série d’actions pour répondre aux enjeux soulevés lors de la consultation tenue auprès des communautés LGBTQ2+ montréalaises.

« La Ville de Montréal est engagée contre l’homophobie, la lesbophobie, et la transphobie, et je souhaite que nous poursuivions avec nos partenaires notre lutte contre les discriminations et les injustices liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre. Chaque personne, peu importe son identité de genre ou son orientation sexuelle, doit pouvoir vivre en sécurité et s'épanouir pleinement dans une ville exemplaire en matière d’inclusion, d’équité et de solidarité. C’est ce vers quoi cette première série d’engagements annoncée aujourd’hui doit nous mener », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Rappelons que pour mieux connaître les besoins et enjeux vécus par la population LGBTQ2+ montréalaise, la Ville de Montréal avait procédé l’an dernier, entre autres via fugues.com et notre infolettre, à une consultation publique à laquelle plus de 3300 personnes ont participé.

Cette consultation a permis de dégager des orientations et des pistes d’action pertinentes afin de faire de Montréal une ville plus inclusive en matière de diversité sexuelle et de genre.

Ainsi, la mairesse a annoncé que la Ville de Montréal s’engage à :

Assurer, à chaque année, la formation de 200 employé.es municipaux, y compris dans le corps policier, sur les enjeux de la diversité sexuelle et de genre;

Développer et promouvoir des outils de sensibilisation et des lignes directrices (lexique LGBTQ2+, guide d’accompagnement des employé.es en transition, directives sur les toilettes inclusives et d’accès aux piscines pour les personnes trans);

Améliorer la prise en compte des enjeux et des besoins des communautés LGBTQ2+ dans les services de la Ville et les arrondissements par l’application de l’analyse différenciée selon les sexes avec une perspective intersectionnelle (ADS+);

Soutenir des initiatives communautaires venant en aide aux populations LGBTQ2+ plus vulnérables et à risque de vivre de l’exclusion sociale;

Favoriser l'accès à des locaux communautaires pour les organismes LGBTQ2+.

« L’inclusion, c’est penser à tout le monde et nous devons trouver des solutions pour ne laisser personne derrière», a ajouté Nathalie Goulet, responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l’itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif, «c’est pourquoi la Ville de Montréal, au-delà de ces premiers engagements annoncés aujourd’hui, entend intégrer d’autres actions structurantes en matière de diversité sexuelle et de genre dans le futur Plan d’action en diversité et inclusion sociale, qui comprendra tous les champs d’interventions municipales en développement social.»

Pour plus d’information sur les nouveaux développements en matière de luttes contre les discriminations sexuelles et de genres, la population est invitée à visiter régulièrement la page LGBTQ2+ du portail web de la Ville de Montréal.

Un festival 100% virtuel

Cette année encore, la Ville de Montréal accorde un soutien financier à Fierté Montréal. Une contribution exceptionnelle de 600 000 $ vise à pallier la perte importante de revenus occasionnée par la crise sanitaire.

Le festival Fierté Montréal se déroulera jusqu’au 16 août 2020 sur différentes plateformes télévisuelles et numériques. Cet événement incontournable propose cet été une programmation repensée avec des conférences et des activités, ainsi que plusieurs spectacles festifs en ligne, associés à une thématique différente chaque jour. La mairesse a d’ailleurs tenu à féliciter personnellement l’équipe du festival « qui a su s’adapter rapidement pour offrir une édition 360, avec une riche programmation 100 % virtuelle » et a invité la population à y participer en grand nombre.