La chanteuse pop Angèle fait un coming out discret

La chanteuse Angèle a posté lundi 10 août sur Instagram un message qui semble être un coming-out.

Sur le message Instagram on peut voir deux photos de la chanteuse belge portant un t-shirt sur lequel il on peut lire «Portrait of women who love women» (Portrait de femmes qui aiment les femmes).

Les images sont accompagnées d'un petit texte : «Portrait of Women who love Women. Au moins, c’est clair... enfin non pas claire, Marie» suivi d'un emoji papillon.

Il se trouve que, selon les rumeurs, c'est Marie Papillon qui partagerait la vie d'Angèle. Cette jeune femme est connue pour ses vidéos humoristiques.

«Elle en a de la chance cette claire», a d'ailleurs répondu Marie dans les commentaires du post d'Angèle, accompagnant son message d'un cœur.

Voilà donc ce qui alimente l'information selon laquelle Angèle a fait son coming out.

La chanteuse, très populaire auprès du public jeune, s'est toujours montrée discrète sur sa vie privée.