Manchester, un nouveau centre LGBTQI+ va voir le jour

L’association LGBTQI+ britannique, Proud Trust, a annoncé le lancement de la construction de son nouveau centre LGBTQI+, vendredi 7 août. Avec le parrainage de Russell T Davies, créateur de Queer as Folk, le local retrouvera sa place originelle, proche du lieu de tournage de la série.

Proud Trust a lancé le début des constructions pour son nouveau local. Grâce au parrainage symbolique de Russell T Davies, réalisateur de Queer as Folk, l’association retrouvera son emplacement originel à Manchester, proche du lieu de tournage de la série. «Je suis honoré de creuser dans le sol du tout nouveau centre LGBTQI+ de trois étages», a confié le créateur a rappelé que, même si l’association a pu récolter les fonds nécessaires pour le projet, les personnes peuvent encore faire des dons.

En 1988, Proud Trust voit le jour pour la première fois, dans une Europe où la jeunesse LGBTQI+ est peu visible dans le sillon associatif. L’idée originale du lieu a été d’instaurer un lieu sécurisé, sans boîtes aux lettres et avec des grandes fenêtres. Un emplacement dont le parrain du projet se rappelle clairement, puisqu'il habitait à proximité. Aujourd'hui, le contexte ne permet plus de créer ce type de structures. Les instigateurs du projet ont donc dû ré-imaginer le concept pour se rapprocher au plus près du bâtiment originel. En ce sens, le local pourra accueillera plus de 50 000 personnes dans ce bâtiment de trois étages.

Consacrer l’ouverture : Lors de son inauguration, l’an prochain, Proud Trust va organiser une soirée pour remercier les personnes qui ont participé à la concrétisation du projet. " Toutes les personnes impliquées ont travaillé sans relâche et montrer une grande patience dans les délais ", a souligné le personnel de l’association.