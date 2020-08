Unisson en clôture de l’édition 360 de Fierté Montréal

Ce dimanche, on termine la semaine de la Fierté avec un spectacle de production haut en couleurs, intitulé «Unisson», qui sera diffusé aur MaTV.

UNISSON, pour faire référence à son produit simultanément par plusieurs voix ou instruments et faisant entendre la même fréquence.



C’est la porte-parole Sandy Duperval de Fierté Montréal qui assurera l’animation de ce spectacle de 90 minutes, enregistré à l’espace YOOP et produit en collaboration avec KOTV.



Au programme on annonce la présence d’Heidi Jutras, Debbie Lynch-White, Veils of Bollywood, KDN Company, Félicia, Khate Lessard, Ngabo, Kiara, Miss Butterfly, Rita Baga, Kim Richardson, Nick Saanto et Maxime Landry.



Plusieurs organisations de la Fierté à travers le monde saluront Montréal et on a annoncé une participation spéciale de Marie Mai et Véronique Cloutier!



À ne pas manquer, donc, dimanche 16 août, à 20H sur MAtv.