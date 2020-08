Un mariage gai entre 2 superhéros dans Empyre de Marvel

Le quatrième tome de Empyre a immortalisé le premier mariage gai entre deux super-héros, début août. Avec cette illustration significative, Marvel a engagé une nouvelle avancée dans la représentation des couples de même sexe.

Dans la page finale de la bédé, nous assistons en effet au flashback d’une union officielle entre Hulkling et Wiccan, auxquels des jeunes Avengers assistent. «C’est bon de pouvoir présenter ce type de fin éblouissante aux lecteurs qui, je l’espère, va marquer les esprits des fans», a confié l’auteur Al Ewing, précisant son affection particulière pour les deux personnages.

Les fans de la BD et des œuvres Marvel en général se sont réjouis de la représentation de cet évènement mis en images.«Est-ce que je peux dire, encore, à quel point c’est génial d’avoir des personnages queers sur le devant de la scène d’un gros événement Marvel ?, a exprimé un dessinateur de comics sur Twitter. Pas juste sur le devant de la scène, mais l’histoire tourne autour d’eux ? Ils sont importants. Ça a tellement de sens et c’est tout ce qu’on demande.”

Dès la création des deux personnages dans Empyre, les auteurs originels Allan Heinberg et Jim Cheung ont subtilement mis en place la relation entre Hulkling et Wiccan. Rapidement, ils ont fait évoluer l’amour entre les deux super-héros tome après tome. Aujourd’hui, l’amour a passé une nouvelle étape, qui satisfait encore plus les fans. «Maintenant que nous avons propulsé leur relation vers cette nouvelle étape, j’ai hâte de voir où leur prochaine aventure va les amener», ont exprimé les deux dessinateurs.

En 2012, Marvel avait illustré le premier mariage entre deux personnages de même sexe, Northstar et Kyle, dans Astonishing X-Men. Huit-ans après, le géant des super-héros a immortalisé cet événement une seconde fois. Va-t-il maintenant le mettre à l’écran, comme annoncé avec The Eternals, dont la sortie a été un peu repoussée à cause de la COVID-19 ?