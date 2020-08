Brut Sauvage

Domaine Baud Génération 9, AOP Crémant du Jura (France)

Code SAQ : 12100316 • 29,05$

Pour célébrer la Fierté (ou pour célébrer tout court) rien de tel que des bulles! Et celles-ci valent le détour. Lors d'un concours à Paris l'an dernier. Il a surpassé des champagnes dans une dégustation à l'aveugle! Il est fait avec les mêmes cépages, et sur des sols similaires, mais il a indéniablement sa propre personnalité. Il porte bien son nom. Il est très sec et a un côté sauvage de cascade dévalant des falaises de roches claires. Son nez charmeur de croissant amandine est plus amadoué que sa bouche minérale et amère, mais savoureuse et longue à la fois. J'aime sa touche oxydative. Une vraie main de fer dans son gant de velours.