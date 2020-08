Frappato

Aziende agricole Planeta, DOP Sicilia Vittoria (Italie) 2018

Code SAQ : 12640611 • 22$

Ah! quel ravissant vin rouge que voilà! A base de frappato, ce cépage cultivé en Sicile, il a la couleur de ces bouts de nez et de ces joues d'après-midi d'hiver passé dehors. Ça sent la cerise et la réglisse rouge, avec quelques notes de fleurs sauvages. En bouche, ce n'est pas une bombe aromatique, mais un joli panier de fruits frais. J'apprécie son équilibre et sa persistance toute en légèreté. Servi un peu rafraichi, on se régale avec ce vin ni corsé ni charnu. C'est un vin pimpant, avec une petite finale minérale de caillou mouillé. Je lui trouve des airs de cousin avec certains pinots noirs de climat frais.