Pinot noir Montague Vineyard

Inniskillin, VQA Four Mile Creek

(Niagara,Ontario) 2018

Code SAQ : 14503522 • 31,75$

Quand un producteur sort un vin d'un vignoble en particulier (single vineyard), c'est qu'il a des qualités uniques qui valent l'effort et le coût d'être mises en valeur. C'est vrai avec ce pinot noir de Niagara, qui m'a beaucoup plu. Ça pinote, comme on dit dans le métier. Et il a un petit plus qui lui donne une personnalité spéciale. Son nez est pas mal complexe et séducteur, avec ses notes de boisé et de fruits mûrs, de lierre sur un muret de pierre, et d'un soupçon de muscade. La bouche est friande, avec de délicieuses notes de cerises cuites, d'un peu de fumée, et de champignons café. Amateur(e)s de pinot noir, je vous le signale!