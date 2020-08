Cruet Vieille vigne de l'Idylle

Domaine de l'Idylle, AOP Savoie (France) 2018

Code SAQ : 855171 • 17,70$

L'été, c'est fait pour l'aventure, et je vous invite à (re)découvrir la jacquère, ce cépage traditionnel de la Savoie. Quel bon choix pour se rafraichir que ce vin qui évoque la joie des pentes de ski couvertes de poudreuse. On est à des lieues des vins boisés ou caramélisés. Retrouvez plutôt ces notes aromatiques de petites fleurs blanches et de roches couvertes de mousse, avec un soupçon de poire asiatique. La bouche est très fraîche avec une toute petite amertume finement intégrée, et une finale subtilement saline. Un superbe apéro pour les canicules, ce beau blanc est aussi vraiment versatile à table. Avec une pissaladière, une quiche, une salade au poulet grillé, et surtout une panoplie de fromages!