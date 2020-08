Gin Trésor no13

Cartagena Inc, Québec

Code SAQ : 14393669 • 34,45$

Une chasse au trésor à travers plantes et aromates (retrouvés au Québec surtout, mais aussi d'ailleurs) est à l'origine de la formule de ce nouveau venu qui va sûrement avoir rapidement d'ardents admirateurs. Trésor no13, car treize ingrédients sertissent cette recette unique. Un peu mystérieux au nez, il fait soudain la queue de paon en bouche. Assurément dans la pastille florale, il caracole avec entrain, entre les parfums nets de violette, de yuzu, et des notes épicées. Très expressif à l'attaque, il s'assagit peu à peu pour finir sur des petites notes de chocolat blanc ou de vanille. En gin sonic, c'est super harmonieux, souple et caressant, comme un croissant de dimanche matin.